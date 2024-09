Lũ trên các sông qua Hà Nội đang giảm dần, cảnh báo ngập lụt, sạt lở ở vùng trũng thấp

Sáng 12/9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, tính đến 7 giờ sáng nay (12/9), mực nước Hồng, đoạn quận Long Biên (Hà Nội) ở mức 11,20m, dưới báo động lũ cấp III là 30cm; sông Đuống, đoạn quận Long Biên ở mức 10,56m, dưới báo động lũ cấp III là 44cm.

Người dân phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm di tản khi nước sông Hồng lên cao.

Dự báo trong hôm nay, mực nước các sông Hồng, Đuống giảm. Cụ thể, mực nước sông Hồng lúc 13 giở ở mức 11,10m (giảm 10cm so với lúc 7 giờ); lúc 19 giờ ở mức 10,90m (giảm 30cm so với lúc 7 giờ). Trên sông Đuống, lúc 13 giờ ở mức 10,45m (giảm 10cm so với lúc 7 giờ); lúc 19 giờ ở mức 10,25m (giảm 31cm so với lúc 7 giờ).

Trên sông Đà, đoạn huyện Ba Vì, mực nước đang xuống. 19 giờ ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh rút báo động lũ cấp I tại huyện Ba Vì.

Cơ quan trên cảnh báo, lũ trên các sông Hồng, Đuống đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với tuyến đê thuộc các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín...

Hà Nội: Lũ trên sông Bùi cuồn cuộn tràn về, hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước GĐXH - Ngày 11/9, lũ trên sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ đã lên mức báo động 3, trời có mưa lớn khiến nước dâng nhanh, người dân tại các khu vực ven sông hối hả sơ tán tài sản, đắp đập ngăn nước.

