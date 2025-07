Người dân miền Bắc lại đón đợt mưa lớn diện rộng?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc khi khu vực này bước vào đợt mưa lớn.

Nguyên nhân gây mưa ở Bắc Bộ do rãnh áp thấp dịch chuyển xuống nước ta. Cùng lúc trên độ cao 5000m vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên. Vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối nay, vùng mưa lớn mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cường độ mưa gia tăng. Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 12/7 phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa to trên 300mm.

Nguy cơ gây ngập úng ở những vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra ở vùng núi.

Thời tiết tại Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ ngày 12/7 nắng nóng giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều nay có mưa dông rải rác, trong đó có nhiều nơi mưa lớn. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại đón mưa lớn sau nắng nóng cục bộ GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ban ngày miền Bắc có nắng nóng cục bộ, mức nhiệt cao nhất 36 độ. Đến chiều tối mưa dông xuất hiện, có thể kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 10/7 đến ngày 11/7:

- Bắc Bộ:

+ Ngày 10/7: Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

+ Đêm 10/7 và ngày 11/7: Có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng từ đêm 10/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 10/7 có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/7 đến ngày 19/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 11-12/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 13/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 11-12/7 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 15/7 khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.