Tin sáng 10/7: Dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc chuyển mưa như trút; sắp xây tượng đài chiến sĩ Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Cuba, Campuchia tại Hà Nội

Dự báo thời tiết hôm nay ( 10/ 7) : Nắng nóng kết thúc, miền Bắc chuyển mưa như trút

Theo VTC, hôm nay (10/7), nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trong khi đó, nắng nóng vẫn bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Độ ẩm tương đối trong không khí thấp, khoảng 50-55% càng làm gia tăng cảm giác oi bức, đặc biệt buổi trưa và đầu giờ chiều.

Từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hoá bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 12/7 với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 13/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể giảm dần.

Từ đêm nay, mưa lớn mở rộng ra toàn miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Sắp xây tượng đài chiến sĩ Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Cuba, Campuchia tại Hà Nội

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, ngày 9-7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng tượng đài chiến sĩ các nước đã giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Theo Bộ Quốc phòng, đây là công trình xây dựng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Khu vực đất trống phía sau Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam dự kiến xây công trình tưởng niệm - Ảnh: NAM TRẦN

Công trình gồm: Một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, chất liệu bằng đồng do các nước phác thảo và thi công, hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của các nước; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công.

Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ. Giám đốc bảo tàng báo cáo công trình sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.000m2 trong khuôn viên bảo tàng.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ trước đợt mưa lớn ở miền Bắc

Báo Thanh niên đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ 16h chiều 9/7, Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả lũ, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn ở miền Bắc trong những ngày tới.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, mực nước ở thượng lưu hồ thủy điện Hòa Bình cao trình 105,97 m; mực nước hạ lưu 11,61 m; lưu lượng về hồ 3.860 m3/giây; tổng lưu lượng về hạ du 2.315 m3/giây.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ từ 16 giờ ngày 9/7. Ảnh: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lệnh yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29.6.2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp...

Bắt Tài Bu, con nuôi của trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn'

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua công tác nắm tình hình và tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Lê Chung Tài (thường gọi là "Tài Bu"), sinh năm 1996, trú tại đường Lê Hồng Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, qua rà soát, xác minh cơ quan công an xác định Lê Chung Tài có nhiều dấu hiệu hoạt động phức tạp, do đó đã tập trung nắm tình hình, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lê Chung Tài. Quá trình điều tra, đối tượng Lê Chung Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Lê Chung Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Lê Chung Tài, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VietNamnet cho biết, trước đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, biệt danh Tuấn "thần đèn") là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa. Được biết, "Tài Bu" là con nuôi của Tuấn "thần đèn".

Tạm dừng bay dù lượn ở Sơn Trà sau sự cố khiến 1 du khách tử vong

VTV cho hay, ngày 9/7, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc du khách tử vong khi bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà.

Được biết, hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5 đơn vị được cấp phép bay dù lượn không động cơ, gồm: Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng, Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát, Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest.

Các đơn vị này đáp ứng những biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bay dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn - bán đảo Sơn Trà.

Khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, nơi du khách bị rơi khi đang bay dù lượn.

Việc bay phải bắt đầu trước 17h hàng ngày và phải cân nhắc kỹ trước thời tiết nguy hiểm như gió lớn. Sau sự cố du khách khi chơi dù lượn, TP Đà Nẵng đã có quyết định tạm dừng hoạt động bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà để tiến hành đánh giá, rà soát lại toàn diện dịch vụ này.

Vào khoảng 17h30' ngày 8/7, du khách H.Q.T (SN 1989, trú Hưng Yên) tham gia bay trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà do Công ty Tropical Forest (182 Lý Tử Tấn, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm dịch vụ.

Người dẫn bay là phi công Lê Mạnh Phú (SN 1984). Khi đến khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà thì du khách bị rơi xuống rừng, người dẫn bay bị rơi xuống gần bãi cát của công ty Biển Đông. Hậu quả, nam du khách tử vong tại chỗ, còn người dẫn bay bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, Công an phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) đang xác minh làm rõ vụ xô xát đánh nhau trong đêm giữa một nhóm thiếu nữ, gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng.

Theo đó, vào ngày 8/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc xô xát giữa một số thanh thiếu niên tại khu vực cổng chào Lideco thuộc phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trước tình hình đó, Công an phường Hà Lầm đã vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h45 sáng 8/7, anh Đỗ Đức Ph. (SN 2006, trú tại khu Cao Thắng 5, phường Hà Lầm) điều khiển xe máy chở theo chị Hoàng Ngọc H. (SN 2009, trú tại khu 2 Cao Xanh, phường Cao Xanh) di chuyển đến khu vực cổng chào Lideco.

Công an phường Hà Lầm làm việc với những người liên quan. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại đây, chị Phạm Thùy L. (SN 2007, trú tại khu Cao Thắng 6, phường Hà Lầm - người yêu của anh Ph.) cùng chị Th. và anh H. đã chặn đầu xe, dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trong lúc xảy ra xô xát, chị L. đã dùng tay tát vào mặt chị H. Còn chị Th. sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào người chị H. khiến nạn nhân bị thương tích phía sau tai trái với vết rách dài khoảng 2cm. Sau đó, chị H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để sơ cứu và khâu vết thương.

Vụ việc tiếp tục được Công an phường Hà Lầm điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.