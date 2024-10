Lừa bán “lô đất đẹp”, nhận tiền cọc rồi … bùng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 11/2022, nắm bắt được tình hình mở rộng, giải phóng để làm đường cao tốc và lập các khu tái định cư mới cho người dân vùng giải tỏa tại huyện Hòa Vang, nên Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo. Hà liên hệ với ông Nguyễn Văn Minh (trú tại Đà Nẵng) khoe có lô đất số 21, phân khu B2-08 Khu tái định cư Hòa Ninh 2, huyện Hòa Vang, cần bán.



Nguyễn Thúy Hà tại cơ quan Công an. (Ảnh Thu Hằng)

Tin lời Thúy Hà, ngày 25/11/2022, ông Minh đã giới thiệu Thúy Hà gặp ông Đỗ Đình Trung (trú tại Đà Nẵng) để hai bên gặp nhau, trao đổi về lô đất trên. Tại cuộc gặp, Hà nói mình có phiếu bố trí đất, còn toàn bộ hồ sơ giấy tờ nằm tại Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang.

Ông Trung tin tưởng, đồng ý mua lô đất với giá 1 tỷ đồng và đặt cọc trước cho bà Hà số tiền 200 triệu đồng. Hai bên hẹn nhau đến ngày 25/2/2023 khi có sổ hồng sẽ đi công chứng, ông Trung sẽ giao số tiền 800 triệu đồng còn lại.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, Hà không thực hiện việc chuyển nhượng lô đất nói trên cho ông Trung và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc cho ông Trung.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã xác minh, trên thực tế lô đất nói trên đã được Ban giải tỏa mặt bằng huyện Hòa Vang bố trí cho ông Lương Văn Vinh (trú tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) vào ngày 25/12/2023.

Tại cơ quan điều tra, Thúy Hà cũng khai nhận, bản thân Hà không có bất kỳ thửa đất nào thuộc diện giải tỏa đền bù để phục vụ bất kỳ dự án nào trên địa bàn huyện Hòa Vang. Hà chỉ tình cờ biết được số lô, thửa đất giải tỏa 21, phân khu B2-08 rồi... "nổ" là của mình nhằm mục đích lừa đảo đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Hiện vụ việc Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa, SN 1969, quê quán xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trú tại khu phố 4, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.