Lý do người mẹ bỏ con trong thùng xốp thả trôi sông

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị mẹ thả trôi trên sông, ngày 26/9, lãnh đạo phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo hình thức miễn phí. Riêng người mẹ và bà ngoại sau khi làm việc với công an đã được cho về để chăm sóc con.

Cháu bé bị người mẹ bỏ trong thùng xốp cùng các đồ dùng rồi thả trôi trên sông.

Người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị Ph. (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cháu bé là con trai mới sinh 4 ngày tuổi.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Ph. cho biết, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con nên chiều 24/9, chị xin cho con ra viện. Nghĩ hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn con lại bệnh nặng nên chị Ph. nghĩ quẩn mới có hành dại dột như vậy.

Như đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 24/9, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh (đoạn qua khối Tân Hòa, phường Vinh Tân). Phát hiện sự việc, người dân lập tức chèo thuyền ra vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn và đưa xuống bệnh viện chăm sóc.

Phía Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho hay, hiện cháu bé đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện và do bảo hiểm y tế chi trả. Vì hoàn cảnh gia đình của cháu rất đặc biệt, trong khi cháu bé bị mắc nhiều bệnh nên phía bệnh viện đang cố gắng chữa trị hết khả năng có thể.