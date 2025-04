Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Ảnh minh họa: TL

TTO đưa tin, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trong đó đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm 27 tội phải chịu trách nhiệm hình sự dù mới chuẩn bị phạm tội. Cụ thể:

Điều 14 dự thảo bộ luật nêu rõ chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.

Các tội danh được đề xuất bổ sung bao gồm:

- Hiếp dâm.

- Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

- Cưỡng dâm.

- Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

- Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

- Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

- Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

- Mua bán người.

- Mua bán người dưới 16 tuổi.

- Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

- Cưỡng đoạt tài sản.

- Cướp giật tài sản.

- Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

- Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

- Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác.

- Sản xuất trái phép chất ma túy.

- Mua bán trái phép chất ma túy.

- Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

- Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

- Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

- Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân.

- Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc.

- Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

- Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

- Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

- Giả mạo trong công tác.

- Cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.