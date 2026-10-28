Mắc cúm A: 5 thực phẩm nên ăn và 3 loại nên hạn chế

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, có thể khiến người bệnh sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, ho, đau họng và mệt mỏi. Trong thời gian mắc bệnh, người mắc cúm A cần được nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Không có loại thực phẩm nào có thể tiêu diệt virus cúm A hoặc giúp khỏi bệnh ngay lập tức nhưng lựa chọn chế độ ăn phù hợp có thể giúp người bệnh giảm khó chịu, duy trì thể lực và hỗ trợ quá trình hồi phục.

5 loại thực phẩm nên ăn khi mắc cúm A

1. Nước lọc và các loại đồ uống phù hợp

Chất lỏng là thứ quan trọng nhất mà người bệnh cần bổ sung cho cơ thể khi bị ốm, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị tình trạng mất nước, một biến chứng thường gặp khi bị cúm.

Người bị cúm thường có các triệu chứng dẫn đến mất nước, như sốt, chán ăn, tiêu chảy và nôn mửa. Vì vậy, uống đủ nước là một trong những việc quan trọng khi mắc cúm A.

Người bệnh nên uống nước thường xuyên, từng ngụm nhỏ nếu đau họng hoặc buồn nôn. Nước ấm, canh, súp và dung dịch bù nước đường uống có thể giúp bổ sung chất lỏng; dung dịch bù nước đặc biệt hữu ích khi mất nước do nôn hoặc tiêu chảy.

2. Súp, cháo và các món ăn mềm, dễ tiêu

Khi bị cúm A, người bệnh thường chán ăn, đau họng hoặc mệt mỏi. Cháo, súp rau củ, súp gà và các món hầm mềm là lựa chọn phù hợp vì dễ ăn, dễ tiêu hóa và giúp bổ sung nước.

Súp gà ấm có thể giúp làm dịu cổ họng, bổ sung chất lỏng và cung cấp protein giúp người bệnh cúm A nhanh hồi phục. Ảnh Vũ Thủy.

Nước dùng và súp là những lựa chọn thực phẩm tuyệt vời khi bị ốm. Chúng cung cấp chất lỏng, protein và chất điện giải, giúp cơ thể giữ đủ nước. Nước dùng ấm cũng có thể giúp làm dịu cơn đau họng khi mắc cúm A. Người bệnh nên ăn từng lượng nhỏ, chia thành nhiều bữa nếu không muốn ăn nhiều cùng lúc.

3. Trái cây giàu vitamin C

Trái cây họ cam quýt và các loại thực phẩm khác giàu vitamin C như kiwi, ổi và dâu tây là những loại trái cây cung cấp vitamin C, góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Trái cây và rau quả giàu vitamin C có thể giúp duy trì dinh dưỡng và cũng có thể cung cấp chất lỏng khi người bệnh cảm thấy chán ăn.

Người mắc cúm A có thể bổ sung trái cây tươi hoặc ăn dưới dạng nghiền, xay nếu cảm thấy đau họng. Nếu họng đang kích ứng, nên tránh các loại quả quá chua khiến triệu chứng khó chịu tăng lên.

4. Người mắc cúm A nên ăn thực phẩm giàu protein

Thịt gà, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu cung cấp protein cần thiết để duy trì khối cơ, sửa chữa mô và hỗ trợ các chức năng miễn dịch.

Trong thời gian bị cúm, người bệnh có thể ăn trứng chín, cá hấp, thịt nạc mềm hoặc đậu phụ để dễ nhai và tiêu hóa. Nếu chán ăn, nên chia nhỏ khẩu phần thay vì cố ăn một bữa quá nhiều.

5. Sữa chua và các thực phẩm giàu probiotic

Men vi sinh là các vi sinh vật sống có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác dụng của men vi sinh đối với bệnh cúm vẫn còn hạn chế.

Một nghiên cứu thí điểm quy mô lớn trên trẻ em trong độ tuổi đi học cho thấy men vi sinh có thể giúp giảm tỷ lệ mắc cúm. Một bài tổng quan khác cũng ghi nhận một số lợi ích tiềm năng nhưng phần lớn nghiên cứu trực tiếp về tác dụng của men vi sinh đối với bệnh cúm được thực hiện trên động vật. Vì vậy, vẫn cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ hiệu quả của men vi sinh trong phòng ngừa và hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh cúm.

3 loại thực phẩm và đồ uống nên hạn chế khi mắc cúm A

1. Đồ uống có cồn

Rượu, bia có thể làm gián đoạn giấc ngủ, khiến cơ thể khó phục hồi và làm tăng nguy cơ mất nước. Đồ uống có cồn cũng có thể tương tác với thuốc điều trị triệu chứng cúm. Tốt nhất, người mắc cúm A nên tránh rượu bia cho đến khi hồi phục, đặc biệt khi đang sốt hoặc sử dụng thuốc.

2. Thực phẩm nhiều dầu mỡ, khó tiêu

Đồ chiên rán, thức ăn nhanh và các món quá nhiều chất béo có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Người mắc cúm A nên sử dụng các món ăn mềm, ít dầu mỡ và không nêm quá mặn. Ảnh minh họa.

Trong thời gian mệt mỏi, người bệnh nên ưu tiên món luộc, hấp, hầm hoặc nấu mềm. Tuy nhiên, không cần kiêng hoàn toàn chất béo, một lượng vừa phải chất béo lành mạnh từ cá, các loại hạt hoặc dầu thực vật vẫn góp phần tạo nên chế độ ăn cân đối.

3. Đồ ăn quá cay, quá mặn hoặc nhiều đường

Nên hạn chế nước ngọt có gas, bánh kẹo và các món ăn nêm quá đậm, đồng thời ưu tiên nước lọc, canh và thực phẩm tươi. Nếu không có cảm giác đau rát hay khó chịu, người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn này.

Bên cạnh dinh dưỡng, người mắc cúm A cần nghỉ ngơi, theo dõi triệu chứng và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt cần lưu ý tới một số đối tượng có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính. Nếu có khó thở, đau ngực, lú lẫn, mất nước nghiêm trọng hoặc triệu chứng nặng lên, cần liên hệ với bác sĩ ngay.



