Nam sinh viên 22 tuổi mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 thừa nhận bỏ qua 3 dấu hiệu báo bệnh này

Theo Phụ nữ mới, một nam sinh viên đại học 22 tuổi ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đột nhiên ngất xỉu khi đang chạy bộ trên sân trường. Chàng trai ngay lập tức được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Đại (Đài Loan, Trung Quốc).

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ huyết sắc tố của nam sinh chỉ bằng một nửa so với người bình thường, cho thấy tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng bụng phát hiện một khối u trong đại tràng.

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3 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng bị bỏ qua

Bác sĩ Trần Trí Nhất, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và Phẫu thuật Đại trực tràng, cho biết: "Chúng tôi phát hiện một khối u có đường kính khoảng 7cm trong đại tràng của bệnh nhân. Các tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết, gan và các bộ phận khác của cơ thể. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4".

Khi khai thác thêm về tiền sử bệnh, bác sĩ Trần thở dài: "Cơ thể bệnh nhân đã xuất hiện 3 dấu hiệu cảnh báo từ nửa năm trước".

Cụ thể, bệnh nhân cho biết tần suất đi đại tiện của mình đã thay đổi. Trước đây, ngày nào anh cũng đi đại tiện, nhưng từ khoảng 6 tháng trước, cứ 3-4 ngày anh mới đi một lần. Bên cạnh đó, nam sinh còn đi ngoài phân dẹt hình lá lúa và sụt cân rất nhanh không rõ nguyên nhân.

Mặc dù cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường trong thời gian dài, nam sinh không mấy bận tâm và không đi kiểm tra. Điều này khiến bệnh nhân bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị ung thư đại trực tràng.

Khi nghe bác sĩ giải thích, nam sinh vô cùng sốc và hối hận vì không đi khám sớm, anh òa khóc nức nở. Ngay sau đó, bệnh nhân bắt đầu bước vào phác đồ điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích.

Ai có nguy cơ mắc ung thư đại tràng?

Ung thư đại trực tràng có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng một số đối tượng có nguy cơ cao hơn, bao gồm:

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Người từ 50 tuổi trở lên: Tuổi càng cao, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng càng lớn do quá trình lão hóa khiến tế bào dễ biến đổi bất thường.

Người có người thân trong gia đình từng mắc ung thư đại trực tràng: Nếu cha mẹ, anh chị em ruột từng mắc bệnh, nguy cơ mắc bệnh của một người cũng tăng lên.

Người có chế độ ăn uống không lành mạnh: Ăn nhiều đồ dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau xanh và chất xơ là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ hình thành polyp và ung thư đại trực tràng.

Người ít vận động, thừa cân, béo phì: Lười vận động và tích tụ mỡ nội tạng có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ ung thư.

Người hút thuốc lá và sử dụng rượu bia thường xuyên: Việc tiếp xúc với các chất độc hại trong thuốc lá và sử dụng đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Người có một số bệnh lý: Những người có tiền sử polyp đại tràng hoặc mắc bệnh viêm ruột mạn tính như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại tràng?

Ung thư đại tràng có thể bắt đầu từ các polyp. Polyp là tổn thương hình thành do niêm mạc đại tràng hoặc tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh, có hình dạng giống khối u, có cuống hoặc không có cuống. Polyp không phải là ung thư, nhưng một số loại polyp có thể phát triển thành ung thư sau một thời gian dài.

Kiểm tra đại trực tràng định kỳ là một trong những cách hiệu quả để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư. Polyp tiền ung thư thường không biểu hiện triệu chứng và có thể được phát hiện qua nội soi đại tràng trước khi ung thư xâm lấn phát triển. Việc sàng lọc giúp phát hiện và cắt bỏ polyp trước khi chúng tiến triển thành ung thư. Đây được xem là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh.

Bên cạnh đó, duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh cũng góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Mọi người nên hạn chế ăn thịt đỏ, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đồ uống có cồn, không hút thuốc lá và thường xuyên luyện tập thể dục.