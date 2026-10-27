Thời tiết hanh khô: 5 cách chăm sóc đường hô hấp, phòng viêm xoang tái phát

Thời tiết hanh khô ảnh hưởng thế nào đến đường hô hấp?

Theo thông tin dự báo thời tiết được cung cấp, từ ngày 27/10, miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Thời tiết thay đổi có thể khiến một số người cảm thấy khô rát mũi họng, ho hoặc khó chịu khi hít thở.

Khi độ ẩm không khí giảm, niêm mạc mũi và họng có thể bị khô, gây cảm giác ngứa họng, khô rát hoặc ho. Với người có cơ địa dị ứng, viêm mũi dị ứng hoặc viêm xoang mạn tính, các triệu chứng có thể trở nên rõ rệt hơn khi thời tiết thay đổi.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc các bệnh hô hấp mạn tính cần chú ý theo dõi sức khỏe trong giai đoạn này. Người bệnh nên duy trì điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng thuyên giảm hoặc tự mua thuốc sử dụng khi chưa rõ nguyên nhân.

Ảnh minh họa.

Cách phòng bệnh hô hấp khi thời tiết hanh khô

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, để ngăn ngừa viêm họng, khô mũi trong mùa hanh khô bạn cần nắm 5 nguyên tắc trong vệ sinh hằng ngày như sau:

Súc họng đúng cách

Súc họng là thói quen vệ sinh cá nhân có thể giúp làm sạch khoang miệng và vùng họng. Tuy nhiên, không nên xem đây là biện pháp có thể ngăn ngừa hoàn toàn các bệnh viêm đường hô hấp, bởi những bệnh này có thể do virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Bạn có thể súc họng bằng nước sạch hoặc dung dịch súc họng phù hợp theo hướng dẫn sử dụng. Không nên pha dung dịch quá đặc hoặc sử dụng sản phẩm có thành phần gây kích ứng. Nếu đau họng kéo dài, sốt hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị.

Làm sạch răng miệng hằng ngày

Vệ sinh răng miệng đều đặn giúp loại bỏ thức ăn thừa, hạn chế mảng bám và duy trì sức khỏe răng, nướu. Đây cũng là thói quen cần thiết để giữ khoang miệng sạch sẽ trong thời tiết hanh khô.

Bạn nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng phù hợp, đồng thời làm sạch kẽ răng theo cách thích hợp. Khi đánh răng, cần thao tác nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương nướu. Nếu xuất hiện tình trạng đau, sưng hoặc chảy máu nướu kéo dài, nên đến cơ sở nha khoa để kiểm tra.

Đừng quên làm sạch lưỡi và khoang miệng

Bên cạnh đánh răng, làm sạch lưỡi cũng là bước nên chú ý trong quá trình vệ sinh răng miệng. Thức ăn và mảng bám có thể tích tụ trên bề mặt lưỡi, gây hôi miệng và ảnh hưởng đến vệ sinh khoang miệng nếu không được làm sạch đúng cách.

Bạn có thể sử dụng bàn chải hoặc dụng cụ cạo lưỡi phù hợp, thao tác nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương. Không nên cạo quá mạnh hoặc cố làm sạch sâu khi lưỡi đang đau, loét hay chảy máu.

Vệ sinh mũi đúng cách

Có thể sử dụng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% hoặc sản phẩm vệ sinh mũi phù hợp để làm sạch mũi khi cần thiết. Việc sử dụng cần tuân thủ hướng dẫn của sản phẩm, tránh rửa quá mạnh hoặc quá thường xuyên gây khó chịu cho niêm mạc. Nếu dùng dụng cụ rửa mũi, cần bảo đảm vệ sinh dụng cụ và sử dụng nguồn nước an toàn theo hướng dẫn chuyên môn.

Người bị viêm mũi dị ứng hoặc viêm xoang tái phát nên tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không tự ý dùng kháng sinh hay kéo dài việc sử dụng thuốc xịt mũi. Nếu nghẹt mũi, đau vùng mặt, chảy dịch mũi hoặc các triệu chứng khác kéo dài, tái diễn nhiều lần, nên đi khám để được đánh giá và điều trị phù hợp.

Đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài

Đeo khẩu trang phù hợp giúp hạn chế tiếp xúc với bụi và giọt bắn đường hô hấp, nhất là khi đến nơi đông người hoặc môi trường có nhiều khói bụi. Đây là một biện pháp bảo vệ cá nhân nên duy trì khi điều kiện môi trường hoặc nguy cơ lây nhiễm khiến việc sử dụng khẩu trang trở nên cần thiết.

Ngoài những biện pháp trên, cần giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, uống đủ nước phù hợp với tình trạng sức khỏe và duy trì không gian sinh hoạt sạch sẽ, thông thoáng. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp mạn tính, việc theo dõi triệu chứng và đi khám khi có dấu hiệu bất thường là điều cần thiết để được hướng dẫn chăm sóc phù hợp.