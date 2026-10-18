Nhà rộng đến mấy cũng đừng bỏ trống những nơi này kẻo ảnh hưởng sức khỏe

Vị trí trong nhà không nên để trống

Theo VTC News, một số ngôi nhà được xây dựng nhiều phòng nhưng không có người ở hoặc quá ít người ở, dẫn đến tình trạng các phòng trong nhà bị bỏ trống trong thời gian dài. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở.

Phòng trống tạo cảm cảm giác lạnh lẽo, thiếu hụt, mất cân bằng âm dương. Bên cạnh đó, phòng bỏ trống trong thời gian kéo dài sẽ gây ra mùi ẩm mốc, bí bách khó chịu. Về lâu dài những điều này sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ và làm những người trong nhà hay bị cáu gắt, mệt mỏi, đau ốm.

Nếu căn hộ chung cư của bạn vẫn còn những căn phòng trống thì nên cân nhắc sử dụng phòng ngắn ngày cho các mục đích khác nhau như cho khách ngủ tạm, cho thuê hoặc tận dụng phòng trống làm nhà kho để căn phòng được "đổ đầy" sinh khí.

Mặt khác, nếu căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai thì gia đình khó có cuộc sống như ý. Căn bếp cũng phản ảnh mức độ hạnh phúc của gia đình. Nếu mọi người hòa thuận, bữa cơm gia đình tụ tập đông đủ, ngập tràn tiếng cười thì đó là một điều phúc đức.

Bếp khô quạnh, trống trơn, người trong nhà dửng dưng, không quan tâm đến nhau thì gia đạo không thể hưng thịnh.

Nếu căn hộ chung cư của bạn vẫn còn những căn phòng trống thì nên cân nhắc sử dụng phòng ngắn ngày cho các mục đích khác nhau như cho khách ngủ tạm, cho thuê hoặc tận dụng phòng trống làm nhà kho để căn phòng được "đổ đầy" sinh khí.

Cũng theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, phòng khách là trái tim của ngôi nhà, nơi đón tiếp khách và là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Theo phong thủy, phòng khách tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn của gia chủ. Vì vậy, việc để trống phòng khách có thể dẫn đến sự trì trệ về năng lượng và tài lộc.

Ngoài ra, bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên và thần linh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu. Trong phong thủy, bàn thờ tượng trưng cho sự bảo vệ và may mắn của gia đình. Bàn thờ trống trải có thể khiến gia chủ cảm thấy bất an và thiếu sự hỗ trợ từ tổ tiên.

Sai lầm trong bố trí nhà cửa ảnh hưởng sức khỏe

VOV cho biết, gửi quần áo đến tiệm giặt khô là thói quen của nhiều người. Song ít ai biết quần áo đã qua giặt khô có thể tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Một chất gọi là perchloroethylene thường được sử dụng trong giặt khô vẫn còn lưu trên quần áo rất có hại cho sức khoẻ của bạn. Vì vậy bạn nên treo quần áo ở nơi thoáng gió rồi hãy cất vào tủ.

Thảm được sử dụng với mục đích trang trí, tạo nên không gian ấm cúng, thanh lịch, song không phải ai cũng chú trọng việc vệ sinh thảm thường xuyên. Thậm chí, nó là nơi phát sinh vi khuẩn có hại cho con người về lâu dài. Ngoài ra chúng còn chứa vô số mạt bụi, nấm mốc, bụi...

Thảm được sử dụng với mục đích trang trí, tạo nên không gian ấm cúng, thanh lịch, song không phải ai cũng chú trọng việc vệ sinh thảm thường xuyên.

Hầu hết mọi người đều bật điều hòa không khí và đóng tất cả các cửa sổ, tuy nhiên ít người biết là làm điều này tác động tiêu cực đến chất lượng không khí bạn đang hít thở ở nhà. Trong không gian kín, bạn hít thở không khí bị ô nhiễm tuần hoàn bằng chính nhịp thở của bạn. Ngoài ra, cần lưu ý việc vệ sinh thiết bị bởi bụi và vi khuẩn thường đọng lại trên đó và tái lưu thông vào không khí.

Trang trí với quá nhiều màu sắc sẽ làm cho ngôi nhà trông lộn xộn. Bạn nên sử dụng một hoặc hai màu kết hợp với các màu trung tính để tạo cho ngôi nhà của bạn một cái nhìn gắn kết, thư thái. Phòng khách có nhiều sắc thái khác nhau của một màu chủ đạo sẽ tạo ra một không gian tuyệt đẹp, gắn kết. Tấm thảm, rèm cửa sổ và đồ nội thất màu trung tính giúp căn phòng thông thoáng đồng thời khiến căn phòng trông rộng rãi và thông thoáng hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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