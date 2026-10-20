Loại cây cảnh trong nhà cho người bận rộn, dễ chăm sóc

Vạn lộc

Theo VTC News, màu sắc rất đa dạng, vạn lộc cũng là loại cây được ưa chuộng trồng trong nhà. Cây vạn lộc thích hợp phát triển trong điều kiện ánh sáng nhẹ, kể cả trong môi trường máy lạnh.

Nếu bạn là người bận rộn thì cũng đừng quá lo lắng khi trồng loại cây này. Vạn lộc chỉ cần tưới nước 2 lần/tuần và mang ra ngoài ánh sáng tự nhiên ít nhất 1 lần trong tuần.

Lưỡi hổ

Chẳng phải tự nhiên mà đi đến đâu bạn cũng thấy được những chậu cây lưỡi hổ được dùng trang trí trong nhà. Loại cây này có thể phát triển tốt trong điều kiện bóng râm, chịu được khô hạn.

Cây lưỡi hổ còn được khuyên trồng trong nhà bởi khả năng hấp thụ khí độc, thanh lọc không gian sống.

Cây cỏ gương

Những chậu cây cỏ gương thường được đặt trang trí trên bàn làm việc, bàn trà trong gia đình. Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giảm bụi, loại cây này còn ngăn ngừa được tia bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Những loại cây dễ sống, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh không chỉ phù hợp với người mới bắt đầu mà còn lý tưởng cho dân văn phòng, gia đình sống ở đô thị hay nhà phố có diện tích hạn chế.

Nếu bạn đang muốn trồng thêm vài chậu cây xanh trong nhà thì nhất định không thể bỏ qua cây cỏ gương.

Cây cỏ đồng tiền

Cây cỏ đồng tiền là một loại cây cảnh phổ biến, thường được trồng trong nhà và văn phòng. Cây có lá hình quạt, xanh mướt, tạo cảm giác tươi mát và gần gũi với thiên nhiên.

Hổ vĩ lan

Cũng theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, để hổ vĩ lan phát triển tốt, bạn nên chọn đất cát có khả năng thoát nước tốt, tránh để đất bị úng vì điều này dễ làm rễ cây bị thối. Dù không chịu lạnh tốt bằng xương rồng hay lan mưa, nhưng vào mùa đông, chỉ cần đặt cây trong nhà, giữ nhiệt độ trên 0 độ C và hạn chế tưới nước (thậm chí không tưới cũng được), hổ vĩ lan vẫn sống sót qua mùa lạnh một cách dễ dàng.

Dù không chịu lạnh tốt bằng xương rồng hay lan mưa, nhưng vào mùa đông, chỉ cần đặt cây trong nhà, giữ nhiệt độ trên 0 độ C và hạn chế tưới nước (thậm chí không tưới cũng được), hổ vĩ lan vẫn sống sót qua mùa lạnh một cách dễ dàng.

Vào mùa hè, bạn có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt trực tiếp. Khi trồng, hãy chọn chậu hình trụ để cây mọc gọn gàng, lá xòe đều, tạo dáng đẹp mắt hơn. Một lưu ý nhỏ là tuyệt đối không tưới nước quá nhiều – đây là "kẻ thù" lớn nhất của hổ vĩ lan, dễ khiến cây bị úng rễ và hỏng.

Vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh là một trong những loài cây dễ chăm sóc nhất, không cần yêu cầu phải kỳ công tưới nước, chăm sóc và đặc biệt là không có nhu cầu cao về ánh nắng mặt trời. Bạn thường hay thấy người ta đặt cây vạn niên thanh ở góc cầu thang, góc nhà, góc phòng, góc bàn làm việc vừa có tác dụng thanh lọc không khí, làm đẹp không gian và còn ngăn chặn các tia bức xạ từ máy tính.

Cây dương xỉ

Bạn có thể trồng dương xỉ bọc quanh mảng tường tối hoặc trồng trong chậu rồi đặt ở góc nhà, góc phòng. Cây dương xỉ rất thích sống trong bóng râm. Cây phát triển tốt trong môi trường ẩm nên bạn luôn cần chú ý tưới nước thường xuyên, đặc biệt là mùa nóng, hanh khô. Cây dương xỉ được trồng khá phổ biến vừa làm thức ăn vừa là bài thuốc Đông y tốt.

Loài cây này đẹp, có lá màu đỏ nằm ở chính tâm như một bông hoa đỏ đang nở rộ. Cây thích hợp đặt trong phòng tắm.

Cây dứa cảnh hồng tâm

Nếu bạn đang tìm loại cây cảnh lạ mắt lại còn sống được ở những nơi cực kỳ tối hoặc chỉ dùng ánh sáng của đèn điện thì cây dứa cảnh hồng tâm là sự lựa chọn tối ưu. Loài cây này đẹp, có lá màu đỏ nằm ở chính tâm như một bông hoa đỏ đang nở rộ. Cây thích hợp đặt trong phòng tắm.

Cách chọn cây cảnh hợp tuổi theo phong thủy

Cây cảnh để bàn mệnh Kim

Thông tin trên VOV, trong phong thủy ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Kim tượng trưng cho kim loại, khoáng chất, đất đá nên màu sắc hợp với mệnh Kim là màu nâu đất, vàng sẫm, ánh kim và trắng.

Ngoài những cây sở hữu tông màu nâu, vàng và trắng, những cây có hình thái cao, thẳng, lá nhọn cũng rất phù hợp với người thuộc mệnh này bởi bản chất của kim loại là cứng rắn, sắc nhọn.

Cây cảnh để bàn mệnh Mộc

Mộc tượng trưng cho gỗ, cây cỏ nên những màu có sắc xanh lá đều thuộc mệnh Mộc. Với người thuộc mệnh này, hầu hết các loại cây cảnh đều có ý nghĩa nuôi dưỡng, phát triển với mệnh cách của họ.

Mỗi một con giáp lại có một vài loài cây phong thủy đặc trưng để hút tài lộc, may mắn và bình an riêng cho mình.

Cây cảnh để bàn mệnh Thủy

Thủy là nước mà nước thì nuôi dưỡng thực vật nên về cơ bản người mệnh Thủy có thể nuôi dưỡng nhiều loại cây, đặc biệt là các loại cây thủy sinh. Nuôi dưỡng một cây cảnh để bàn xanh tốt thì người cung mệnh này cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Màu sắc tương ứng là xanh lục, đen, trắng, vàng đậm (vì mệnh Kim tương sinh với mệnh Thủy, tránh màu đỏ vì là màu bản mệnh của mệnh Hỏa (mệnh tương khắc với Thủy).

Cây cảnh để bàn mệnh Hỏa

Cung mệnh Hỏa là màu đỏ tức là lửa. Màu sắc đỏ rực chính là biểu tượng của mệnh Hỏa. Bạn nên chọn những cây có màu đỏ, xanh (màu có tác dụng nuôi dưỡng mệnh Hỏa) và tránh nuôi cây thủy sinh vì nước sẽ khắc chế sự phát triển của mệnh Hỏa.

Cây cảnh để bàn mệnh Thổ

Màu sắc tương sinh tương hợp với người mệnh thổ là màu nâu nhạt, màu vàng nhạt, màu đỏ. Các cây để bàn có màu sắc này sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cho người mệnh Thổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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