Loại cây cảnh nội thất đặt góc phòng khách vừa thanh lọc không khí vừa tụ vượng khí

Cây ngũ gia bì

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, trong phong thủy, cây ngũ gia bì mang đến sự may mắn và trường thọ. Loại cây này có khả năng hấp thụ chất độc trong không khí và xua đuổi muỗi. Hơn thế nữa, ngũ gia bì còn có nhiều công dụng trong y học.

Do đó, ngũ gia bì luôn nằm trong danh sách những loại cây nên trồng trước cửa nhà được nhiều gia đình lựa chọn.

Cây đại lộc

Loại cây này còn được gọi với nhiều cái tên mỹ miều khác như phất dụ rồng, phát tài núi... Theo phong thủy, cây đại lộc tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc, giúp sản sinh và điều hòa những nguồn năng lượng tích cực của căn nhà.

Loại cây này còn được gọi với nhiều cái tên mỹ miều khác như phất dụ rồng, phát tài núi...

Với dáng cây có tàn xòe tròn ra bốn phía, cây đại lộc giúp không gian trở nên sinh động đẹp mắt hơn.

Hoa nhài

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, về đặc điểm thông thường, nhài là cây thực vật thân nhỡ có chiều cao khoảng 0,5 – 3m. Lúc trưởng thành thì cây nhài có nhiều cành mọc tỏa ra xung quanh, lá hình bầu dục và mặt dưới có lông. Hoa nhài mọc thành cụm ở ngọn, màu trắng và có mùi thơm rất đặc trưng.

Ở khía cạnh sức khỏe, trồng hoa nhài trong nhà sẽ cải thiện tinh thần của chúng ta do chúng chứa một chất làm giảm lo lắng. Từ đó giúp thay đổi tâm trạng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cây lưỡi hổ

Có tên khoa học là Sansevieria trifasciata, cây lưỡi hổ được xem như là lời cầu chúc may mắn đến với bạn bè, người thân khi tặng làm quà. Về mặt phong thủy, chúng còn có ý nghĩa mừng tân gia an cư lạc nghiệp, phát tài phát lộc...

Có tên khoa học là Sansevieria trifasciata, cây lưỡi hổ được xem như là lời cầu chúc may mắn đến với bạn bè, người thân khi tặng làm quà.

Về phương diện sức khỏe, cây lưỡi hổ được NASA công bố là có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất gây ô nhiễm và chất gây ung thư như nitrogen oxide và formaldehyde. Thế nên hãy đặt 1 chậu cây lưỡi hổ trong phòng ngủ để vừa hút khí độc lại còn sản xuất oxy trong khi bạn say giấc.

Cây trầu bà

Hay còn gọi là hoàng tâm điệp, cây trầu bà là loại cây thân thảo leo, thân tròn mập mang nhiều rễ ký sinh. Chúng thường bò dài hoặc buông thõng xuống ở các chậu cảnh treo.

Cây trầu bà rất tốt trong việc hấp thụ và loại bỏ các hóa chất như trichloromethyl thường thấy trong sơn và chất tẩy rửa ra khỏi không khí. Ngoài ra, nó còn hút được khí độc từ máy tính và loại bỏ các chất ung thư lẫn nhiều chất hóa học dễ bay hơi khác.

Cây lan ý thủy sinh

Thông tin trên VTC News, ngoài vẻ đẹp thanh tao, cây lan ý còn được yêu thích nhờ khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy, trồng cây lan ý trong nhà giúp hấp thụ bớt các chất độc hại như Formaldehyde, Benzene...

Ngoài vẻ đẹp thanh tao, cây lan ý còn được yêu thích nhờ khả năng thanh lọc không khí hiệu quả.

Khi trồng lan ý thủy sinh, nên thay nước cho cây 1 - 2 lần mỗi tuần. Đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ hoặc bóng râm. Tránh ánh nắng gắt trực tiếp làm cháy lá.

Cây dương xỉ

Dương xỉ là loại cây ưa ẩm, lá nhỏ và nhiều, tạo thành "màng lọc" tự nhiên cho không khí trong nhà. Cây dương xỉ có khả năng giữ lại các hạt bụi mịn, đồng thời tăng độ ẩm, giúp giảm cảm giác khô rát đường hô hấp. Dương xỉ phù hợp đặt ở phòng tắm, ban công kín hoặc gần cửa sổ, nơi có ánh sáng gián tiếp.

Cây kim tiền

Là cây cảnh ưa bóng râm thích hợp trồng trong nhà, kim tiền là lựa chọn lý tưởng cho người bận rộn. Cây có lá dày, bóng, sống khỏe trong điều kiện thiếu ánh sáng và rất lâu cần tưới. Theo phong thủy, Kim Tiền còn mang lại may mắn, tài lộc.

Cây phú quý

Cây phú quý là một trong những loại cây nội thất "bền bỉ" nhất. Cây ưa bóng râm, không cần chăm nhiều và rất đa dạng màu sắc - từ xanh đậm đến đỏ hồng. Cây giống như một điểm nhấn rực rỡ trong không gian thiếu ánh sáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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