Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốc

Thứ tư, 08:33 29/04/2026 | Xem - nghe - đọc
Minh Nhật
GĐXH - Tối qua 28/4, chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngay trên sân khấu đã mang đến sự bùng nổ cho chương trình.


Màn thực cảnh "Bình yên Tổ quốc" – Diễu binh kết hợp biểu diễn mở ra bằng hình ảnh đội nghi lễ, lực lượng vũ trang (Biên phòng, Quân khuyển), Cảnh sát Cơ động, Đội Kị binh cùng hàng trăm diễn viên, đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn, hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Khi khối Quân kỳ Quyết thắng xuất hiện, khán đài vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Tiếp sau đó là đội danh dự gồm ba quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân với đội hình đồng đều, thể hiện truyền thống kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tiếp nối đội hình là các chiến sĩ Biên phòng, những người gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất nơi tuyến đầu, đồng thời tham gia hỗ trợ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới.

Video màn thực cảnh "Bình yên Tổ quốc" với sự tham gia của 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Video: T.H

Lực lượng quân nhạc thuộc đoàn nghi lễ quân đội, đơn vị phục vụ các nghi lễ lớn cho Đảng, Nhà nước và Quân đội cũng xuất hiện với âm thanh đồng bộ, tạo nhịp dẫn cho toàn bộ đội hình di chuyển.


Đội kỵ binh tiến vào với tiếng vó ngựa dồn dập, uy nghi, mạnh mẽ - như nhịp đập của non sông trong thời đại mới, vang vọng những chiến công lừng lẫy suốt bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ lịch sử oai hùng đến hiện tại vững vàng hôm nay.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã hòa quyện trong một thế trận thống nhất - của con người, của ý chí, của niềm tin, là nền tảng của của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Khắc họa một Việt Nam vững vàng, chủ động, kiên cường - sẵn sàng bảo vệ bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khép lại đội hình là lực lượng Quân khuyển nghiệp vụ cùng các huấn luyện viên, di chuyển theo đội hình chặt chẽ, thực hiện các động tác phối hợp chính xác. Đây là lực lượng đặc biệt, tham gia nhiều nhiệm vụ liên quan đến an ninh và kiểm soát địa bàn, với khả năng tác nghiệp trên nhiều loại địa hình khác nhau. Video: T.H








