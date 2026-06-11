Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTV
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu của Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.
FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển và 104 trận đấu được chờ đón trên khắp thế giới. Khác với những kỳ World Cup trước đây, khi người hâm mộ chủ yếu theo dõi các trận đấu qua sóng truyền hình truyền thống, World Cup 2026 được xem là bước chuyển lớn về trải nghiệm xem bóng đá trong thời đại số.
Với việc sở hữu đầy đủ quyền truyền thông tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả trên nhiều nền tảng khác nhau, từ truyền hình, Internet cho tới thiết bị di động và mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ có nhiều lựa chọn tiếp cận World Cup.
Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam. Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.
Sau đây là lịch thi đấu và lịch trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên các kênh VTV:
(Ảnh: VTV)
Nhóm bạn thân tìm cách minh oan cho Tuyết LanXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Cương tìm cách làm lành với Khuê, còn Tuyết Lan tiếp tục bị chất vấn về đề tài nghiên cứu gây tranh cãi.
Viral bộ phim cách đây 16 năm có mặt Miu Lê, Nam CườngXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Những thiên thần áo trắng" bất ngờ được viral trở lại khiến khán giả tò mò. Phim do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện và dàn diễn viên nổi bật có Miu Lê, Nam Cường...
Lửa trắng – phim hợp tác với Bộ Công an lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Tiếp sau Độc đạo, Biệt dược đen, VTV sẽ có thêm một bộ phim hình sự về đề tài phòng chống ma tuý mang tên "Lửa trắng", lên sóng trong tháng 6 này.
Tuyết Lan bị nghi ăn trộm báo cáo khoa học, Khuê và Cương tranh cãi quyết liệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tuyết Lan bị nghi ngờ ăn trộm báo cáo nghiên cứu khoa học, trong khi Cương và Khuê xảy ra tranh cãi trong lúc bảo vệ Tuyết Lan.
Bị chồng 'cắm sừng', Diệu (Quỳnh Châu) thêm nguy cơ công ty phá sảnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong khi còn chưa biết chồng đang ngoại tình, Diệu cũng đang đánh cược cả công ty 10 năm gây dựng và đối diện với thất bại.
Dương thấy có lỗi sau khi qua đêm với Trang nhưng không muốn dừng lạiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Dương tiếp tục tỏ ra lo lắng và muốn có trách nhiệm với Trang sau khi qua đêm với cô mặc dù nhận được lời đề nghị dừng lại.
Sức hút bất ngờ của Mỹ Tâm ở MỹXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong khi các nghệ sĩ hải ngoại về nước làm show thì Mỹ Tâm lại bất ngờ "xuất ngoại" và bùng nổ với 4000 khán giả tại Mỹ.
Lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua tranh Tứ bìnhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cuốn sách “Tranh Tứ bình - Sưu tập chọn lọc Tranh Dân gian” không chỉ truyền tải những thông điệp nghệ thuật, mà còn là nơi lưu giữ các câu chuyện lịch sử, văn hóa cùng triết lý nhân sinh và giá trị giáo dục sâu sắc.
Diệu (Quỳnh Châu) bị chồng phản bộiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Diệu đi uống rượu bị say, điều cô đang băn khoăn lo lắng có thể sẽ thành sự thật bởi chồng đã có tình cảm với Trang.
Bức Tường ở tuổi các 'ông chú' vẫn cháy hết mình với âm nhạcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Các thành viên ban nhạc Bức Tường cho biết, dù đã ở tuổi trung niên, họ vẫn giữ nguyên niềm đam mê âm nhạc và nguồn năng lượng dồi dào dành cho nghệ thuật.
Đoàn quân nhạc, kỵ binh Công an nhân dân giao lưu với người dân Huế tối 7/6Xem - nghe - đọc
GĐXH - Đoàn quân nhạc và kỵ binh Công an nhân dân sẽ tiếp tục có hoạt động giao lưu với người dân và du khách trên địa bàn TP Huế vào tối 7/6.