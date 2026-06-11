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Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTV

Thứ năm, 15:26 11/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu của Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.

FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển và 104 trận đấu được chờ đón trên khắp thế giới. Khác với những kỳ World Cup trước đây, khi người hâm mộ chủ yếu theo dõi các trận đấu qua sóng truyền hình truyền thống, World Cup 2026 được xem là bước chuyển lớn về trải nghiệm xem bóng đá trong thời đại số.

Với việc sở hữu đầy đủ quyền truyền thông tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả trên nhiều nền tảng khác nhau, từ truyền hình, Internet cho tới thiết bị di động và mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ có nhiều lựa chọn tiếp cận World Cup.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam. Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.

Sau đây là lịch thi đấu và lịch trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên các kênh VTV: 

Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 1.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 2.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 3.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 4.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 5.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 6.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 7.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 8.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 9.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 10.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 11.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 12.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 13.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 14.
Lịch phát sóng FIFA World Cup 2026 trên VTV: Theo dõi 104 trận đấu hấp dẫn - Ảnh 15.

(Ảnh: VTV)

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