Nhóm bạn thân tìm cách minh oan cho Tuyết Lan

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Phía bên kia thành phố", Cương (Võ Hoài Vũ) bày trò giả bệnh nặng, thậm chí nói bóng gió chuyện mình sắp đi xa để mong nhận được sự cảm thông và tha thứ từ Khuê (Thái Vũ).

Thế nhưng, Khuê đã quá quen với những màn kịch của bạn thân. Sau khi nghe Cương giãi bày, cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Không chịu bỏ cuộc, Cương lập tức tung chăn, bật dậy kéo Khuê lại.

Khuê đã quá hiểu Cương sau những lần giả ốm. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khuê quyết định đối chất với Tuyết Lan (Tú Quyên) về đề tài nghiên cứu khoa học giúp cô giành giải thưởng. Khuê khẳng định đó cũng chính là đề tài mà mình đã dành nhiều thời gian thực hiện. Tuy nhiên, Tuyết Lan cho rằng việc các báo cáo khoa học có nội dung tương đồng là điều hoàn toàn bình thường.

"Nhưng không thể giống nhau đến gần 100% được", Khuê phản bác. Trước lời chất vấn của Tuyết Lan rằng tại sao chỉ mình cô bị nghi ngờ còn Khuê thì không, Khuê đề nghị Cương – người biết rõ sự việc phải lên tiếng.

Nhóm bạn học tìm cách minh oan cho Tuyết Lan sau vụ bị nghi ngờ ăn trộm bài báo cáo khoa học. Ảnh VTV

Cương xác nhận Khuê đã mất cả tháng để hoàn thành đề tài này. Dù vậy, Tuyết Lan vẫn không chấp nhận và đặt câu hỏi: "Nếu đó thực sự là công sức của Khuê thì tại sao đề tài của cô đoạt giải, còn của Khuê lại không?"



Trong khi đó, Khuê không khỏi bất ngờ khi thấy Cương bắt đầu chăm chỉ học Toán và thậm chí làm đúng 2 trong 10 câu. Trong một giấc mơ, Cương tưởng tượng mình cùng Tuyết Lan lên bảng giải Toán và đều đưa ra đáp án chính xác. Cậu vui sướng nắm tay Tuyết Lan giữa tiếng reo hò cổ vũ của mọi người.

Giấc mơ của Cương làm cùng đúng đáp án với Tuyết Lan. Ảnh VTV

Tập 10 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 11/6 trên VTV1.

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