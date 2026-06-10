Bị chồng 'cắm sừng', Diệu (Quỳnh Châu) thêm nguy cơ công ty phá sản

Trong tập 12 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, sau khi qua đêm với Trang (Thanh Tâm), sáng ra về, Dương (Tiến Lộc) mới kiểm tra điện thoại và biết đêm qua, bố vợ đã gọi nhỡ nhiều cuộc. Vừa gọi lại cho bố vợ, Dương đã bị mắng vì để vợ say rượu cả đêm ngủ ở nhà bố mà không quan tâm hỏi han.

Dương đến đón vợ và nói dối đêm qua, công ty có sự cố nên anh phải đến xử lý. Đưa vợ về đến nhà, Dương luôn có cảm giác lo sợ vợ phát hiện chuyện ngoại tình nên liên tục tìm cách nói dối.



Dương nói dối vợ về lý do đêm qua bận là do ở lại sửa đường ống nước ở công ty. Ảnh VTV

Dương không thể nào quên được những gì vừa trải qua đêm qua với Trang. Sự quan tâm của vợ càng khiến Dương cảm thấy có lỗi khi đã phản bội cô. Khi ở công ty, Dương lại ngủ mơ và vẫn nhớ về chuyện đêm qua với Trang với một niềm vui của người đang yêu.

Dương gọi điện cho Trang thổ lộ rằng cảm thấy có lỗi với cô. Còn Trang lại tỏ ra mạnh mẽ, muốn Dương coi như chưa có chuyện gì xảy ra. "Giờ anh rất rối trí, anh không biết phải làm như thế nào mới phải. Anh nghĩ em cũng như anh thôi" - Dương lo lắng cho Trang.

Dương vẫn không ngừng nghĩ về Trang. Ảnh VTV

Diệu (Quỳnh Châu) gần như tất tay vào vụ thuê máy móc, nhà xưởng để làm hình ảnh với đối tác. Không thể can ngăn được Diệu việc này nên Sinh (Quang Sự) không còn cách nào khác là hết lòng làm theo chỉ đạo của cô, nhưng dù gì anh vẫn lo màn "phông bạt" này bị lộ ra.



Trao đổi với người môi giới hợp đồng, Diệu thể hiện sự lo lắng khi dốc hết tất cả vào ván cờ này. Sau khi tiếp đối tác ở khu vực xưởng "làm màu", Diệu đưa phía đối tác về xưởng nhỏ - xưởng thật của mình để tham quan.

Diệu chọn cách "làm màu" để mong cứu vãn công ty. Ảnh VTV

Một người đàn ông lớn tuổi lại tới xưởng làm ầm ĩ, đánh Sinh vì cho rằng chính anh là người đuổi việc khiến Thành quẫn trí nhảy cầu. Ông mắng chửi Sinh, một mực đổ tội cho Sinh khiến cháu đích tôn của ông ra nông nỗi này.

Chưa biết Thành có nhảy cầu thật hay không nhưng Sinh vẫn đề nghị đi tìm Thành. Còn với thái độ ngang ngược của chú Thành, Sinh đề nghị ông cứ báo công an, nếu có tội thì anh sẵn sàng nhận. Trước đó, khi biết vợ Thành đã sinh con, Sinh còn giao Huỳnh - cấp dưới tới thăm hỏi, động viên vì quan điểm tình người quan trọng.



Sinh bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến cho Thành vì bị đuổi việc mà tự tử. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sáng ra chỉ có chị Nguyệt (Thanh Hương) và Tài (Tuấn Tú) lên sân thượng để dọn dẹp. Tài muốn chị Nguyệt cho hết quá khứ không vui vào hộp, khóa lại và vứt đi. "Bây giờ chị về khu tập thể với bọn em rồi. Có bọn em ở đây, không bao giờ chị phải khổ nữa đâu" - Tài tuyên bố.

Tuy nhiên, Nguyệt cũng có lòng tự trọng của mình nên không muốn làm một kẻ vô tích sự sống dựa trên lòng tốt của người khác. Chị cũng nhắc Tài đừng ban ơn cho mẹ con mình.



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