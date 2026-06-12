Sách về tài chính tuổi 20: Ba bài học về đầu tư cốt lõi người trẻ nên đọc
GĐXH - Cuốn sách đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên sắp ra trường, người đi làm những năm đầu, hoặc bất kỳ ai đang cảm thấy tháng nào cũng không biết tiền đi đâu hết.
"Tài Chính Tuổi 20 - Đừng Để Thanh Xuân Trôi Qua, Nợ Nần Ở Lại" là cuốn sách tài chính cá nhân được viết riêng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Không phải lý thuyết cao siêu, không phải lời khuyên sáo rỗng, đây là cuốn sách dành cho những ai đang đứng trước cánh cửa cuộc đời với đầy nhiệt huyết nhưng chưa có ai từng ngồi xuống nói thẳng về cách đồng tiền thực sự vận hành thế nào. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên sắp ra trường, người đi làm những năm đầu, hoặc bất kỳ ai đang cảm thấy tháng nào cũng không biết tiền đi đâu hết.
Đứng sau cuốn sách là tác giả Cú Thông Thái - nhà sáng tạo nội dung tài chính quen thuộc với cộng đồng người trẻ Việt Nam, hiện có hơn 427.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 408.000 người đăng ký trên YouTube. Anh nổi tiếng với phong cách truyền tải kiến thức chứng khoán, đầu tư và tài chính cá nhân theo phong cách hài hước, dễ hiểu và không ngại nói thẳng.
Điều tạo nên sự khác biệt của tác giả không phải là lý thuyết sách vở, mà là gần 20 năm va vấp thực tế trên thị trường tài chính: thất bại, mất tiền, rồi đứng dậy. Chính những bài học đắt giá đó là nền tảng để anh lựa chọn chia sẻ sự thật thay vì những công thức làm giàu màu hồng mà người trẻ vẫn thường thấy trên mạng xã hội hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm 6 chương với phần mở đầu và phụ lục thực chiến. Tác giả lấy điểm xuất phát từ chính nỗi đau thời đại của Gen Z, đó là bị âm dòng tiền ngay từ tháng lương đầu tiên để dẫn dắt người đọc qua một hành trình thay đổi tư duy hoàn toàn về tiền bạc, từ phòng thủ sang tấn công, từ tiêu thụ sang tích lũy.
Không như các giáo trình tài chính hàn lâm, "Tài Chính Tuổi 20" được viết theo phong cách Magazine Zine hiện đại với nhiều hình ảnh sinh động, ngôn ngữ đời thường và ví dụ thực tế sát sườn với Gen Z như mua trả góp iPhone, quẹt thẻ đi đu idol, vung tiền mua túi mù (Blind Box) chữa lành. Cuối mỗi phần đều có mã QR dẫn đến bộ công cụ tương tác như Máy tính Latte Factor, Máy quét phông bạt,... để người đọc tự đo lường thực trạng tài chính của bản thân.
Thông qua cuốn sách, tác giả đưa ra 3 bài học tài chính cốt lõi: Ngừng làm nô lệ cho đồng tiền; Hiểu rõ sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản; Thập kỷ vàng 20 - 30 tuổi dùng đúng hay phung phí là do bạn.
"Tài Chính Tuổi 20 - Đừng Để Thanh Xuân Trôi Qua, Nợ Nần Ở Lại" của Cú Thông Thái là cuốn sách dám nói thẳng những điều mà người trẻ cần nghe nhất về tiền bạc, về sự ảo tưởng, và về cái giá của sự trì hoãn. Đây là cuốn sách về tài chính mà người trẻ nên đọc trước khi bước vào tuổi 25.
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