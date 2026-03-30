Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Thứ hai, 20:21 30/03/2026 | Chuyện đó đây

Thật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.

Vào ngày 26/2, một clip từ kênh TikTok của Namo Banchangtongdaengso đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Clip cho thấy một người phụ nữ mang một số món trang sức đến cửa hàng để thẩm định, điểm nhấn là một "tách trà vàng".

Người phụ nữ tiết lộ rằng chiếc cốc vàng là vật thừa kế từ người dì ở Nhật Bản, được giữ gìn trong 6-7 năm. Sau khi người dì qua đời, người này được thừa kế chiếc cốc và bà không chắc chắn đó có phải là vàng thật hay không.

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị- Ảnh 1.

Chiếc cốc vàng được mang đi kiểm tra.

Namo cho biết chiếc cốc rất đẹp và khá nặng. Dựa trên cảm giác khi cầm, anh tin rằng đó là vàng, nhưng không thể khẳng định chắc chắn tỷ lệ phần trăm hoặc liệu nó có phải là vàng mạ hay không. Cần phải kiểm tra thêm.

Thật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.

Khách hàng hy vọng bán tất cả các món đồ, từ trang sức đến kính mạ vàng, với giá khoảng 400.000 baht (332 triệu đồng).

Cuối cùng, các thợ kim hoàn đã nung chảy vàng từ đồ trang sức. Trong quá trình nung chảy, hầu như không có khói, cho thấy đây là vàng thật có độ tinh khiết cao. Sau khi nung chảy, thu được một thỏi vàng 99% với trọng lượng 121,91 gram, trong khi vàng từ trang sức khác có độ tinh khiết 75%.

Cửa hàng đã trả tổng cộng 634.941 baht (528 triệu đồng) cho tất cả số vàng này, khiến khách hàng vô cùng ngạc nhiên, phấn khích và nở nụ cười tươi vì giá cao hơn nhiều so với mong đợi.

Phương Linh (t/h)

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Không ai biết họ là ai, nhưng họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Ngoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Cơ trưởng Steve thừa nhận ông từng nhìn thấy "UFO" nhưng không phải theo "nghĩa truyền thống".

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Đây không phải là một hiện tượng hiếm gặp hay do sự tấn công của các yếu tố ngoài hành tinh.

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Tàu MAVEN của NASA đã ghi nhận một tín hiệu điện từ lạ khi bay quanh Sao Hỏa.

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một thực thể "bất khả thi" từ vũ trụ cổ đại đã "đánh thức" nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.

