Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị
Vào ngày 26/2, một clip từ kênh TikTok của Namo Banchangtongdaengso đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Clip cho thấy một người phụ nữ mang một số món trang sức đến cửa hàng để thẩm định, điểm nhấn là một "tách trà vàng".
Người phụ nữ tiết lộ rằng chiếc cốc vàng là vật thừa kế từ người dì ở Nhật Bản, được giữ gìn trong 6-7 năm. Sau khi người dì qua đời, người này được thừa kế chiếc cốc và bà không chắc chắn đó có phải là vàng thật hay không.
Namo cho biết chiếc cốc rất đẹp và khá nặng. Dựa trên cảm giác khi cầm, anh tin rằng đó là vàng, nhưng không thể khẳng định chắc chắn tỷ lệ phần trăm hoặc liệu nó có phải là vàng mạ hay không. Cần phải kiểm tra thêm.
Thật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.
Khách hàng hy vọng bán tất cả các món đồ, từ trang sức đến kính mạ vàng, với giá khoảng 400.000 baht (332 triệu đồng).
Cuối cùng, các thợ kim hoàn đã nung chảy vàng từ đồ trang sức. Trong quá trình nung chảy, hầu như không có khói, cho thấy đây là vàng thật có độ tinh khiết cao. Sau khi nung chảy, thu được một thỏi vàng 99% với trọng lượng 121,91 gram, trong khi vàng từ trang sức khác có độ tinh khiết 75%.
Cửa hàng đã trả tổng cộng 634.941 baht (528 triệu đồng) cho tất cả số vàng này, khiến khách hàng vô cùng ngạc nhiên, phấn khích và nở nụ cười tươi vì giá cao hơn nhiều so với mong đợi.
Phương Linh (t/h)
