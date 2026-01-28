Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m
Các nhà khoa học Thái Lan đã tái hiện thành công sinh vật được tìm thấy nhiều năm trước ở di chỉ Sam Ran, tỉnh Khon Kaen.
Theo Live Science, nghiên cứu mới dẫn đầu bởi phó giáo sư Adun Samathi từ Viện Nghiên cứu Thực vật Walai Rukhavej và Đại học Mahasarakham (Thái Lan) đã trình bày chi tiết về Sam Ran Spinosaurid, một loài khủng long mới được nhận diện nhờ những mẩu hóa thạch đào được ở Sam Ran hơn 20 năm trước.
Loài này vẫn chưa có danh pháp chính thức nhưng cuộc nghiên cứu toàn diện đã đưa ra nhiều chi tiết thú vị về chúng.
Sinh vật này là một loài khủng long ăn thịt thuộc họ Spinosauridae, sống vào khoảng 125 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.
Kết quả phân tích các mẩu xương cho thấy nó phải dài tới 7-8 m khi còn sống, to hơn cả một chiếc xe bán tải.
Nó có chiếc mõm dài và hẹp giống cá sấu, răng hình nón chuyên dụng để bắt những con cá trơn trượt.
Điểm nổi bật nhất là những cái gai trên đốt sống lưng, tuy cao hơn các loài khủng long thông thường nhưng lại thấp hơn so với loài Spinosaurus nổi tiếng ở châu Phi, mang lại cho sinh vật này một hình dáng vừa uyển chuyển vừa đáng sợ.
Về mối quan hệ huyết thống và sự tiến hóa, mặc dù được tìm thấy ở Thái Lan, nhưng loài "Sam Ran" này lại có những đặc điểm xương sống gần gũi với Spinosaurus ở tận Bắc Phi hơn một loài cùng họ từng được khai quật ở Lào.
Điều này giúp các nhà khoa học mở ra một giả thuyết mới về cách mà dòng họ khủng long này đã di cư và tiến hóa xuyên lục địa.
Các loài thuộc họ Spinosauridae thường được cho là bơi lội rất giỏi, nhưng cuộc phân tích cho thấy sinh vật ở Thái Lan không biết bơi cho dù ăn cá.
Thay vào đó, nó là kẻ săn mồi rình rập ven những dòng sông chảy chậm hoặc các vùng đất ngập nước trong điều kiện khí hậu bán khô hạn.
Nó sống trong một hệ sinh thái cực kỳ phong phú, chia sẻ nguồn nước với cá mập nước ngọt, rùa và cả những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ khác.
Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờChuyện đó đây - 1 ngày trước
Đây là 1 trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.
“Kho báu” 175.000 tấn dưới lòng đất, giá trị gấp 200 lần vàng, đáp ứng nhu cầu của nhân loại trong hơn 1.200 nămChuyện đó đây - 1 ngày trước
Vào năm 2008, Trung Quốc đã phát hiện mỏ rubidi độc lập quy mô lớn tại Quảng Đông.
Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cươngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh đặc biệt hiếm gặp.
Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 nămChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một loài mèo rừng cực kỳ hiếm, từng bị liệt vào danh sách “có thể đã tuyệt chủng” tại Thái Lan, vừa được ghi nhận xuất hiện trở lại sau gần ba thập kỷ vắng bóng.
Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sauChuyện đó đây - 4 ngày trước
Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.
Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.
Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầyChuyện đó đây - 5 ngày trước
Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.
Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phụcChuyện đó đây - 6 ngày trước
Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.
Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờChuyện đó đây - 1 tuần trước
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.
"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờChuyện đó đây
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.