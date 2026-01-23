Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau
Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.
Vào tháng 10 năm 2020, cộng đồng mạng thế giới từng rúng động trước tấm hình một bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất. Bức ảnh ngay lập tức trở thành tâm điểm của những tin đồn thất thiệt, khiến không ít người hoang mang về sự tồn tại của những sinh vật cổ đại trong thần thoại.
Tại Ấn Độ, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh với khẳng định chắc chắn rằng cái cây kỳ lạ này nằm tại ngôi làng Dogripora, bang Jammu và Kashmir. Tuy nhiên, các cuộc kiểm chứng thông tin sau đó đã trả lại sự thật cho tác phẩm.
Đây không phải là một hiện tượng siêu nhiên hay một cái cây biến dị tại Ấn Độ, mà là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật có tên "Bàn tay khổng lồ của Vyrnwy".
Tác phẩm này tọa lạc tại hồ Vyrnwy, thuộc xứ Wales, Vương quốc Anh. Nó là thành quả từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ điêu khắc Simon O'Rourke. Sự nhầm lẫn trên mạng xã hội đã vô tình biến một biểu tượng nghệ thuật thành một câu chuyện kinh dị gây hiểu lầm trên diện rộng.
Nỗ lực cuối cùng để vươn tới bầu trời
Câu chuyện về sự ra đời của bàn tay này bắt nguồn từ một biến cố thiên nhiên. Cái cây được mệnh danh cao nhất xứ Wales khi đó đã bị tàn phá nặng nề sau một cơn bão lớn. Thay vì chặt hạ và loại bỏ thân cây đổ nát, chính quyền địa phương đã quyết định tổ chức một cuộc thi để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Simon O'Rourke khi đó đã giành chiến thắng với ý tưởng đầy nhân văn. Sau khi tìm hiểu về lịch sử khu rừng vốn được mệnh danh là "Người khổng lồ của Vyrnwy", anh đã quyết định tạo ra một bàn tay khổng lồ. Nghệ sĩ chia sẻ rằng hình ảnh này tượng trưng cho nỗ lực cuối cùng của cái cây, của thiên nhiên trong việc cố gắng vươn tới bầu trời xanh dù đã bị gục ngã bởi bão tố.
Để hoàn thành tác phẩm sống động đến mức gây hoảng sợ này, Simon đã phải làm việc tỉ mỉ suốt 2 tháng liên tục. Từng thớ thịt, từng sợi gân trên bàn tay đều được chạm khắc cực kỳ chi tiết. Ban đầu, anh dự định làm một bàn tay với các ngón mở rộng, nhưng do kích thước thân gỗ không cho phép, anh đã phải điều chỉnh để ngón út và ngón áp út hơi nghiêng vào trong.
Cuối cùng, một lớp dầu đặc biệt được phủ lên toàn bộ bề mặt gỗ để bảo vệ tác phẩm trước sự khắc nghiệt của thời tiết xứ Wales. Simon O'Rourke muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi chúng ta đều vô cùng nhỏ bé trước hành tinh này, và việc tôn trọng, gìn giữ những giá trị của thiên nhiên là điều vô cùng cấp thiết.
Tác phẩm không chỉ là một điểm đến thu hút khách du lịch mà còn là lời nhắc nhở về sự tái sinh. Từ một cái cây chết khô sau bão, nó đã trở thành một biểu tượng nghệ thuật trường tồn, minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn của con người khi kết hợp với linh hồn của thiên nhiên.
Nguồn: Insight
Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?Chuyện đó đây - 14 giờ trước
Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.
Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầyChuyện đó đây - 1 ngày trước
Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.
Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phụcChuyện đó đây - 1 ngày trước
Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.
Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờChuyện đó đây - 4 ngày trước
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.
"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túngChuyện đó đây - 6 ngày trước
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
Phát minh phá vỡ truyền thống về "ma trận nhôm" có thể rung chuyển ngành công nghiệp ô tô toàn cầuChuyện đó đây - 1 tuần trước
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng có thể được hưởng lợi từ phát minh này.
Các nhà khoa học tin rằng nếu con người biến mất, tất cả các loài chó trên hành tinh sẽ biến thành "chó ta" chỉ sau 5 nămChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng của hơn 400 giống chó ngày nay tồn tại chủ yếu nhờ bàn tay con người. Nếu yếu tố can thiệp này biến mất, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng xóa bỏ các giống nhân tạo, để lại một hình mẫu chó sinh tồn duy nhất trên toàn thế giới.
Đặt 120 bẫy ảnh, sau hơn 2 tháng chuyên gia bất ngờ phát hiện loài vật hiếm từng vắng bóng nhiều nămChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đó là loài vật nào?
Phát hiện bí mật vô giá dưới lòng đất: 12 bộ xương còn nguyên vẹn khiến các nhà khảo cổ chết lặngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Khi lớp cát đá cuối cùng được cẩn trọng dời đi, hơi thở của cả đoàn thám hiểm như ngưng lại.
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"Chuyện đó đây
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.