Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm
Một loài mèo rừng cực kỳ hiếm, từng bị liệt vào danh sách “có thể đã tuyệt chủng” tại Thái Lan, vừa được ghi nhận xuất hiện trở lại sau gần ba thập kỷ vắng bóng.
Loài mèo đầu bẹt được xem là một trong những loài mèo hoang dã hiếm và bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Phạm vi phân bố của chúng chỉ giới hạn tại Đông Nam Á, trong khi môi trường sống ngày càng thu hẹp do nạn phá rừng và chuyển đổi đất đai.
Tại Thái Lan, lần ghi nhận có tài liệu cuối cùng về mèo đầu dẹt diễn ra vào năm 1995. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát sinh thái bắt đầu từ năm ngoái, sử dụng hệ thống bẫy ảnh tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Princess Sirindhorn ở miền Nam Thái Lan, đã ghi nhận tới 29 lần phát hiện loài này.
Thông tin được xác nhận bởi Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan cùng tổ chức bảo tồn mèo hoang Panthera.
Theo bác sĩ thú y kiêm nhà nghiên cứu Kaset Sutasha thuộc Đại học Kasetsart, việc phát hiện lại loài mèo này vừa mang lại hy vọng, vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo. “Đây là một phát hiện rất đáng mừng, nhưng cũng đáng lo ngại. Sự phân mảnh môi trường sống khiến quần thể loài này ngày càng bị cô lập”, ông Kaset chia sẻ với AFP.
Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng cá thể mèo đầu bẹt tại khu vực này, do loài mèo này không có hoa văn đặc trưng trên cơ thể, gây khó khăn cho việc phân biệt từng cá thể riêng lẻ.
Dù vậy, ông Rattapan Pattanarangsan, quản lý chương trình bảo tồn tại Panthera, cho biết số lần ghi nhận cho thấy mật độ mèo đầu bẹt tại khu vực khảo sát có thể tương đối cao.
Đáng chú ý, các đoạn video thu được còn ghi lại hình ảnh một cá thể mèo cái đi cùng mèo con. Đây được xem là tín hiệu vô cùng tích cực, bởi mèo đầu bẹt thường chỉ sinh một con mỗi lần.
Mèo đầu bẹt là loài sống về đêm, cực kỳ kín đáo, thường sinh sống trong các hệ sinh thái đất ngập nước rậm rạp như rừng than bùn và rừng ngập mặn nước ngọt, những khu vực rất khó tiếp cận đối với các nhà nghiên cứu.
Theo ước tính của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, hiện chỉ còn khoảng 2.500 cá thể mèo đầu dẹt trưởng thành trong tự nhiên trên toàn cầu. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp. Riêng tại Thái Lan, chúng từ lâu đã bị liệt vào danh sách “có thể tuyệt chủng”.
Các khu rừng than bùn tại Thái Lan đã bị chia cắt nghiêm trọng trong nhiều năm qua, chủ yếu do mở rộng nông nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, loài mèo này còn đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật nuôi và gặp khó khăn trong việc sinh sản do các quần thể bị tách rời.
Theo ông Kaset, việc tái phát hiện loài mèo đầu bẹt chỉ là bước khởi đầu cho những nỗ lực bảo tồn lâu dài.
“Điều quan trọng hơn nằm ở giai đoạn tiếp theo, làm thế nào để con người và loài mèo này có thể cùng tồn tại một cách bền vững, mà không đẩy chúng tới bờ tuyệt chủng thêm một lần nữa”, ông nhấn mạnh.
Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sauChuyện đó đây - 1 ngày trước
Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.
Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.
Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầyChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.
Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phụcChuyện đó đây - 2 ngày trước
Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.
Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờChuyện đó đây - 5 ngày trước
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.
"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổiChuyện đó đây - 6 ngày trước
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
Phát minh phá vỡ truyền thống về "ma trận nhôm" có thể rung chuyển ngành công nghiệp ô tô toàn cầuChuyện đó đây - 1 tuần trước
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng có thể được hưởng lợi từ phát minh này.
Các nhà khoa học tin rằng nếu con người biến mất, tất cả các loài chó trên hành tinh sẽ biến thành "chó ta" chỉ sau 5 nămChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng của hơn 400 giống chó ngày nay tồn tại chủ yếu nhờ bàn tay con người. Nếu yếu tố can thiệp này biến mất, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng xóa bỏ các giống nhân tạo, để lại một hình mẫu chó sinh tồn duy nhất trên toàn thế giới.
Đặt 120 bẫy ảnh, sau hơn 2 tháng chuyên gia bất ngờ phát hiện loài vật hiếm từng vắng bóng nhiều nămChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đó là loài vật nào?
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"Chuyện đó đây
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.