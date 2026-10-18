Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay để lừa đảo

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GĐXH - Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay, Lê Thị Hoàng Anh lừa đảo, chiếm đoạt gần 780 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ chị N.H.L. (SN 2002, trú tại xã Linh Sơn). Theo đơn trình báo, từ ngày 18/2 đến khi phát hiện vụ việc, do có nhu cầu mua các sản phẩm đồ chơi chính hãng Đài Loan, chị L. bị một đối tượng lạ mặt tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối.

Đối tượng tự xưng là tiếp viên hàng không, thường xuyên có các chuyến bay sang nhiều nước, trong đó có Đài Loan, nên có điều kiện nhập và mua các đơn hàng đồ chơi trẻ em chính hãng theo yêu cầu.

Tin tưởng các thông tin đối tượng đưa ra là thật, chị L. nhiều lần đặt hàng và chuyển khoản tiền mua hàng dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời.

Mạo danh tiếp viên hàng không lừa đảo chiếm đoạt gần 780 triệu đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Hoàng An. Ảnh: CATH.

Đối tượng sau khi nhận được tiền đặt cọc đã đưa ra nhiều lý do để thao túng, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm nhiều lần tiền. Đến khi nạn nhân không thể xoay được tiền nữa thì đối tượng đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 780 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đối tượng lừa đảo là Lê Thị Hoàng Anh (SN 1999, trú tại đường Chu Văn An, TDP 6, Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; nơi ở hiện tại: Căn hộ 26.18, Tầng 26, Tòa nhà CC BS15, Dự án KDC và công viên Phước Thiện, 88 đường Phước Thiện, KP 29, phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Tại công an, Lê Thị Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoàng Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định.

Mạo danh tiếp viên hàng không lừa đảo chiếm đoạt gần 780 triệu đồng năm 2026 - Ảnh 2.Bị đối tượng giả danh công an dọa bắt giam, người đàn ông suýt mất hơn 100 triệu đồng

GĐXH - Sau khi ông N. bị một đối tượng giả danh cán bộ điều tra, thông báo lệnh bắt tạm giam do liên quan đến một vụ án ma túy, rửa tiền và yêu cầu khách hàng chuyển 121 triệu để phục vụ điều tra, tuy nhiên hành động này đã bị cơ quan chức năng lật tẩy.

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