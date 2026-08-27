Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo

| Thời sự
Minh Phong
Minh Phong
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt chuyển tiền cho kẻ giả danh công an nhưng được chủ tiệm vàng kịp thời phát hiện.

Ngày 27/8, Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền.

Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo - Ảnh 1.

Ông T. suýt mất tiền vì tin lời kẻ giả danh công an. Ảnh: CAHT.

Theo đó, ông N.T.T. (SN 1950, trú xã Yên Hòa) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là trưởng công an xã. Người này thông báo ông T. bị mạo danh để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, phường Đống Đa, Hà Nội với số tiền 69.222.000 đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông T. chuyển số tiền trên vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc "xác minh".

Do tin lời đối tượng và gia đình không có đủ tiền, ông T. cùng vợ mang 5 chỉ vàng đến tiệm Vàng Bạc Cường Sen, do chị Bùi Thị Sen (trú tại thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm) làm chủ, để bán lấy tiền chuyển cho đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị Sen chủ động cảnh giác, tìm hiểu sự việc và đưa vợ chồng ông T. đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Nhờ sự cảnh giác, xử lý kịp thời của chị Sen, gia đình ông T. không thực hiện việc chuyển tiền, qua đó ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Thiên Cầm tuyên truyền, giải thích để ông T. và gia đình nhận diện thủ đoạn lừa đảo giả danh công an. Công an xã cũng biểu dương, cảm ơn chị Bùi Thị Sen vì tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng công an, kịp thời bảo vệ tài sản của khách hàng.

Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo - Ảnh 2.Cảnh báo chiêu trò lừa đảo giả danh “VNPost” chiếm đoạn tài sản

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần đề phòng thủ đoạn lừa đảo giả danh Bưu điện Việt Nam (VNPost) nhằm chiếm đoạn tài sản.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng

Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội vừa cho phép một doanh nghiệp thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh tại Hòa Lạc, gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng. Thời gian thử nghiệm 24 tháng, mở ra bước đi mới trong việc đưa công nghệ tự hành do doanh nghiệp Việt Nam phát triển vào thực tế.

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.