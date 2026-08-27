Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo

Ngày 27/8, Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền.

Ông T. suýt mất tiền vì tin lời kẻ giả danh công an. Ảnh: CAHT.

Theo đó, ông N.T.T. (SN 1950, trú xã Yên Hòa) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là trưởng công an xã. Người này thông báo ông T. bị mạo danh để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, phường Đống Đa, Hà Nội với số tiền 69.222.000 đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông T. chuyển số tiền trên vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc "xác minh".

Do tin lời đối tượng và gia đình không có đủ tiền, ông T. cùng vợ mang 5 chỉ vàng đến tiệm Vàng Bạc Cường Sen, do chị Bùi Thị Sen (trú tại thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm) làm chủ, để bán lấy tiền chuyển cho đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị Sen chủ động cảnh giác, tìm hiểu sự việc và đưa vợ chồng ông T. đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Nhờ sự cảnh giác, xử lý kịp thời của chị Sen, gia đình ông T. không thực hiện việc chuyển tiền, qua đó ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Thiên Cầm tuyên truyền, giải thích để ông T. và gia đình nhận diện thủ đoạn lừa đảo giả danh công an. Công an xã cũng biểu dương, cảm ơn chị Bùi Thị Sen vì tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng công an, kịp thời bảo vệ tài sản của khách hàng.