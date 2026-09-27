Ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỷ đồng qua điện thoại

| Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đối tượng giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo ông Năm liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng để “xác minh”.

Ngày 27/9, Công an xã Hương Khê vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỷ đồng qua điện thoại - Ảnh 1.

Công an kịp thời giúp người dân thoát vụ lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: CAHT.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Năm (SN 1950, trú thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê, thông báo ông Năm có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng.

Đối tượng yêu cầu ông Năm cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

Nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, ông Năm đến Công an xã Hương Khê trình báo. Qua làm việc, công an xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ nhằm tạo tâm lý hoang mang, gây sức ép để người dân làm theo yêu cầu.

Công an xã Hương Khê hướng dẫn ông Năm không tiếp tục liên lạc với đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền.

Ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỷ đồng qua điện thoại - Ảnh 2.Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo

GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt chuyển tiền cho kẻ giả danh công an nhưng được chủ tiệm vàng kịp thời phát hiện.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Thời sự -

GĐXH - Khoản 1 điều 8 của Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID); UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ...

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1

Thời sự -

GĐXH - Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành làm việc toàn diện hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục tại xã Quảng Bị. Nhiều tồn tại trong quy trình vận hành bếp ăn, hồ sơ pháp lý đã được vạch rõ.

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.