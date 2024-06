Mâu thuẫn khi hát karaoke, hành hung bạn gây tổn thương nghiêm trọng

15 giờ trước

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự La Văn Thuận (SN 1982, cư trú: xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.