Người cha ở Đà Lạt thiệt mạng vì mâu thuẫn của con trai

1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng về tội "Vô ý làm chết người" để tiếp tục điều tra vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.