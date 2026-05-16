Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân
Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.
Trước khi về nhà anh, tôi đã nghe anh kể sơ qua rằng mẹ là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, một tay bà quán xuyến từ kinh tế đến việc nhà để nuôi anh khôn lớn. Lúc đó, tôi thầm ngưỡng mộ và nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ một người mẹ chồng tương lai giỏi giang như vậy. Nhưng khi trực tiếp tiếp xúc, tôi mới hiểu thế nào là sự "sắc sảo" đến mức nghẹt thở.
Mẹ anh có đôi mắt rất tinh, như thể chỉ cần nhìn qua là bà đã đọc thấu hết mọi suy nghĩ của người đối diện. Suốt buổi gặp gỡ, bà tiếp đón tôi bằng một thái độ lịch sự nhưng xa cách. Từng câu hỏi của bà đều sắc lẹm, xoáy sâu vào nề nếp gia đình tôi, kỹ năng nội trợ và cả định hướng sự nghiệp của tôi sau này. Khi tôi xuống bếp phụ bà làm cơm, sự kỹ tính của bà càng lộ rõ. Bà chỉ cho tôi cách nhặt rau, cách xếp bát đĩa sao cho "đúng chuẩn nhà này" với một tông giọng không cho phép sự sai sót. Tôi cảm giác mình giống như một học sinh đang đứng trước một vị giám thị nghiêm khắc hơn là một cô con dâu tương lai.
Điều khiến tôi lo sợ nhất chính là anh là con một. Anh đã nói thẳng với tôi rằng, sau khi cưới, chúng tôi chắc chắn sẽ ở chung để phụng dưỡng bố mẹ. Nhìn căn nhà sạch bóng không một vết bụi, nhìn cách bà điều hành mọi việc trong gia đình một cách tuyệt đối, tôi tự hỏi liệu một người vốn vụng về và ưa tự do như mình có thể tồn tại được trong "khuôn khổ" ấy hay không?
Tối hôm đó về nhà, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi yêu anh thật. Nhưng hôn nhân đâu chỉ có hai người, nhất là khi phải chung sống với một người mẹ chồng quá ghê gớm và khó tính. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra những chuỗi ngày "cơm không lành, canh không ngọt", những lúc bị soi xét từng lời ăn tiếng nói, và cả những lúc anh kẹt giữa hiếu và tình. Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để bảo vệ tôi, hay chính anh cũng sẽ bị khuất phục trước sự uy quyền của mẹ?
Tôi bỗng muốn chậm lại, muốn suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này. Có phải tôi quá ích kỷ và nhạy cảm, hay đây chính là linh cảm về một cuộc hôn nhân đầy sóng gió phía trước?
Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứtChuyện vợ chồng - 1 giờ trước
Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.
Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi giàGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.
Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cướiGia đình - 21 giờ trước
Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.
Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thươngGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.
Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộcGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Thực tế, điều giúp tuổi già sống an yên, tự chủ và được con cháu kính trọng lại nằm ở 3 "tài sản" quan trọng dưới đây. Càng biết đầu tư sớm, tuổi xế chiều càng nhẹ gánh, bình yên.
Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vayGia đình - 1 ngày trước
Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.
Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ướcChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.
Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ “vượng phu” là khái niệm mang màu sắc may mắn hay phong thủy. Nhưng trong đời sống thực tế, những người phụ nữ giúp gia đình ngày càng ổn định thường sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.
Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.
Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tàiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sau khi kết hôn không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà còn ngày càng giàu có, hạnh phúc và viên mãn.
Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơnChuyện vợ chồng
GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.