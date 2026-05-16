Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương

Thứ bảy, 11:00 16/05/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu quá mức thành kiểm soát

Những chàng trai thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương thường yêu rất mãnh liệt và thích dành toàn bộ sự quan tâm cho nửa kia.

Họ lãng mạn, chiều chuộng và luôn muốn người yêu cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.

Tuy nhiên, chính vì quá để tâm đến chuyện tình cảm mà Bạch Dương dễ hình thành thói quen kiểm soát đối phương.

Từ việc muốn biết người yêu đang ở đâu, làm gì cho tới việc can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ cá nhân, sự quan tâm ấy đôi khi khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương - Ảnh 1.

Chính vì quá để tâm đến chuyện tình cảm mà Bạch Dương dễ hình thành thói quen kiểm soát đối phương. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Cố chấp đến mức khó thay đổi

Nam Kim Ngưu nổi tiếng chăm chỉ, bền bỉ và có trách nhiệm. Đây là kiểu đàn ông luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng và hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng.

Dù vậy, điểm yếu lớn nhất của họ lại nằm ở sự bảo thủ. Một khi đã tin mình đúng, Kim Ngưu rất khó chấp nhận ý kiến trái chiều.

Trong các cuộc tranh luận, họ thường cố chứng minh bản thân thay vì lắng nghe cảm xúc của đối phương. Chính sự cố chấp ấy dễ khiến chuyện tình cảm trở nên căng thẳng.

Cung hoàng đạo Song Tử: Mắc kẹt trong hoài niệm

Đàn ông Song Tử luôn mang vẻ ngoài vui vẻ, phóng khoáng và yêu thích trải nghiệm mới. Họ là những người hoạt ngôn, thú vị và dễ tạo cảm giác cuốn hút.

Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là tâm hồn rất hoài niệm. Song Tử thường sống với ký ức cũ, hay nhớ về những điều đã qua và đôi khi để cảm xúc quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.

Điều này khiến họ khó toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ đang có.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Tâm trạng thay đổi thất thường

Nam Cự Giải là kiểu người sống giàu cảm xúc nhưng cũng cực kỳ khó đoán. Tâm trạng của họ có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

Chính sự thất thường ấy khiến người yêu nhiều lúc không biết nên cư xử thế nào cho phù hợp.

Khi vui vẻ thì rất dịu dàng, nhưng lúc cảm xúc tiêu cực xuất hiện, Cự Giải dễ trở nên lạnh nhạt hoặc cáu gắt. Nếu kéo dài, điều này dễ khiến mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Luôn muốn mình là người chiến thắng

Đàn ông Sư Tử có cá tính mạnh, thích nổi bật và luôn muốn khẳng định bản thân. Họ rất tự tin, tham vọng và không chấp nhận thất bại.

Thói quen thích cạnh tranh đôi khi khiến Sư Tử vô tình tạo áp lực cho người bên cạnh.

Họ thường muốn chứng minh mình đúng, thậm chí thích tranh luận để bảo vệ cái tôi cá nhân. Điều này có thể khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, điểm đáng quý ở Sư Tử là sự nhiệt tình và sẵn sàng bảo vệ người mình yêu thương.

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương - Ảnh 2.

Thói quen thích cạnh tranh đôi khi khiến Sư Tử vô tình tạo áp lực cho người bên cạnh. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Quá cầu toàn trong tình yêu

Nhắc đến Xử Nữ là nhắc đến sự kỹ tính và hoàn hảo. Họ luôn chú ý từng chi tiết nhỏ và đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân lẫn người yêu.

Vì quá thích sự hoàn mỹ nên đàn ông Xử Nữ dễ trở nên soi xét đối phương. Chỉ một khuyết điểm nhỏ cũng có thể khiến họ mất hứng thú hoặc suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ.

Ngoài ra, họ còn có xu hướng tự giải quyết mọi chuyện, ít chia sẻ cảm xúc thật với người khác.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Quá ám ảnh hình tượng bản thân

Nam Thiên Bình vốn nổi tiếng lịch thiệp, khéo giao tiếp và rất biết cách tạo thiện cảm. Họ luôn muốn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất trước mọi người.

Sự chỉn chu đôi khi trở thành áp lực khiến Thiên Bình quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.

Trong tình yêu, họ thích giữ hình tượng đẹp, đôi lúc quên mất sự chân thành và thoải mái mới là điều giúp mối quan hệ bền lâu.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Ghen tuông khó kiểm soát

Đàn ông Bọ Cạp yêu rất sâu đậm nhưng cũng nổi tiếng vì tính chiếm hữu cao. Họ dễ ghen và thường muốn khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong lòng người yêu.

Dù không thích thể hiện sự ghen tuông quá lộ liễu, Bọ Cạp vẫn có xu hướng âm thầm kiểm soát hoặc dò xét đối phương. 

Một khi đã bị tổn thương, họ rất khó tha thứ và càng khó quên chuyện cũ.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Tự do nhưng thích điều khiển

Nhân Mã là mẫu đàn ông vui vẻ, hài hước và phóng khoáng. Họ thích khám phá, thích trải nghiệm và luôn mang năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, khi yêu, Nhân Mã lại có xu hướng muốn người khác suy nghĩ giống mình.

Họ thích dẫn dắt và mong đối phương hòa nhịp với cách sống của bản thân. Điều này dễ khiến nửa kia cảm thấy bị áp đặt mà không nhận ra.

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương - Ảnh 3.

Khi yêu, Nhân Mã lại có xu hướng muốn người khác suy nghĩ giống mình. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Quá nguyên tắc và cứng nhắc

Nam Ma Kết là người sống thực tế, nghiêm túc và luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Họ quen với việc lập kế hoạch cho mọi thứ và hiếm khi hành động theo cảm xúc.

Nhưng cũng vì thế mà Ma Kết dễ trở nên cứng nhắc trong tình yêu. Họ thích đối phương làm theo định hướng của mình và đôi lúc thiếu sự linh hoạt cần thiết trong mối quan hệ.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Ham vui đến mức vô tâm

Đàn ông Bảo Bình yêu thích tự do, sáng tạo và luôn muốn trải nghiệm những điều mới lạ. Họ có nhiều ý tưởng thú vị và thường sống rất khác biệt.

Dẫu vậy, sự tập trung quá nhiều vào thế giới riêng khiến Bảo Bình đôi khi trở nên lạnh lùng, vô tâm với người yêu.

Họ có thể mải mê theo đuổi đam mê cá nhân mà quên mất cảm xúc của đối phương.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Suy nghĩ quá nhiều

Nam Song Ngư là người giàu cảm xúc và sống thiên về nội tâm. Họ luôn đặt nhiều kỳ vọng cho bản thân và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.

Khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, Song Ngư thường rơi vào trạng thái bi quan, suy diễn và tự tạo áp lực tinh thần cho mình.

Việc suy nghĩ quá nhiều không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn làm người yêu cảm thấy khó đồng hành lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Điểm mặt cung hoàng đạo "nghĩ nhiều thành bệnh", tự làm khổ chính mìnhĐiểm mặt cung hoàng đạo 'nghĩ nhiều thành bệnh', tự làm khổ chính mình

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao thường xuyên lo xa, nhạy cảm và dễ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực hơn người khác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

Cùng chuyên mục

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Gia đình - 1 giờ trước

Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, điều giúp tuổi già sống an yên, tự chủ và được con cháu kính trọng lại nằm ở 3 "tài sản" quan trọng dưới đây. Càng biết đầu tư sớm, tuổi xế chiều càng nhẹ gánh, bình yên.

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

Gia đình - 4 giờ trước

Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm này

Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm này

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ “vượng phu” là khái niệm mang màu sắc may mắn hay phong thủy. Nhưng trong đời sống thực tế, những người phụ nữ giúp gia đình ngày càng ổn định thường sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sau khi kết hôn không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà còn ngày càng giàu có, hạnh phúc và viên mãn.

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Khi về già, việc con chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ cũng là trách nhiệm tự nhiên Tuy nhiên, thực tế lại có những bậc cha mẹ lại khiến con cái rơi vào trạng thái kiệt sức.

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Vừa đổi đời nhờ trúng xổ số độc đắc, người đàn ông đau đớn khi vợ ngoại tình mang sạch hơn 4 tỷ đồng bỏ trốn.

Phụ nữ trung niên càng thích khoe 3 điều này, càng dễ để lộ sự bất an bên trong

Phụ nữ trung niên càng thích khoe 3 điều này, càng dễ để lộ sự bất an bên trong

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, có người ngày càng điềm đạm, kín đáo; nhưng cũng có người thích mang chuyện tiền bạc, chồng con ra để thể hiện. Điều đáng nói là phía sau những lời khoe ấy đôi khi lại là cảm giác thiếu an toàn và mong muốn được công nhận.

Xem nhiều

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Chuyện vợ chồng
Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Gia đình
Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Chuyện vợ chồng
Muốn phụ nữ hết lòng yêu thương mình, đàn ông thông minh thường làm 3 điều này

Muốn phụ nữ hết lòng yêu thương mình, đàn ông thông minh thường làm 3 điều này

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top