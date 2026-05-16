Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương
GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu quá mức thành kiểm soát
Những chàng trai thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương thường yêu rất mãnh liệt và thích dành toàn bộ sự quan tâm cho nửa kia.
Họ lãng mạn, chiều chuộng và luôn muốn người yêu cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.
Tuy nhiên, chính vì quá để tâm đến chuyện tình cảm mà Bạch Dương dễ hình thành thói quen kiểm soát đối phương.
Từ việc muốn biết người yêu đang ở đâu, làm gì cho tới việc can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ cá nhân, sự quan tâm ấy đôi khi khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Cố chấp đến mức khó thay đổi
Nam Kim Ngưu nổi tiếng chăm chỉ, bền bỉ và có trách nhiệm. Đây là kiểu đàn ông luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng và hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng.
Dù vậy, điểm yếu lớn nhất của họ lại nằm ở sự bảo thủ. Một khi đã tin mình đúng, Kim Ngưu rất khó chấp nhận ý kiến trái chiều.
Trong các cuộc tranh luận, họ thường cố chứng minh bản thân thay vì lắng nghe cảm xúc của đối phương. Chính sự cố chấp ấy dễ khiến chuyện tình cảm trở nên căng thẳng.
Cung hoàng đạo Song Tử: Mắc kẹt trong hoài niệm
Đàn ông Song Tử luôn mang vẻ ngoài vui vẻ, phóng khoáng và yêu thích trải nghiệm mới. Họ là những người hoạt ngôn, thú vị và dễ tạo cảm giác cuốn hút.
Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là tâm hồn rất hoài niệm. Song Tử thường sống với ký ức cũ, hay nhớ về những điều đã qua và đôi khi để cảm xúc quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.
Điều này khiến họ khó toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ đang có.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Tâm trạng thay đổi thất thường
Nam Cự Giải là kiểu người sống giàu cảm xúc nhưng cũng cực kỳ khó đoán. Tâm trạng của họ có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.
Chính sự thất thường ấy khiến người yêu nhiều lúc không biết nên cư xử thế nào cho phù hợp.
Khi vui vẻ thì rất dịu dàng, nhưng lúc cảm xúc tiêu cực xuất hiện, Cự Giải dễ trở nên lạnh nhạt hoặc cáu gắt. Nếu kéo dài, điều này dễ khiến mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Luôn muốn mình là người chiến thắng
Đàn ông Sư Tử có cá tính mạnh, thích nổi bật và luôn muốn khẳng định bản thân. Họ rất tự tin, tham vọng và không chấp nhận thất bại.
Thói quen thích cạnh tranh đôi khi khiến Sư Tử vô tình tạo áp lực cho người bên cạnh.
Họ thường muốn chứng minh mình đúng, thậm chí thích tranh luận để bảo vệ cái tôi cá nhân. Điều này có thể khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình cảm.
Tuy nhiên, điểm đáng quý ở Sư Tử là sự nhiệt tình và sẵn sàng bảo vệ người mình yêu thương.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Quá cầu toàn trong tình yêu
Nhắc đến Xử Nữ là nhắc đến sự kỹ tính và hoàn hảo. Họ luôn chú ý từng chi tiết nhỏ và đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân lẫn người yêu.
Vì quá thích sự hoàn mỹ nên đàn ông Xử Nữ dễ trở nên soi xét đối phương. Chỉ một khuyết điểm nhỏ cũng có thể khiến họ mất hứng thú hoặc suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ.
Ngoài ra, họ còn có xu hướng tự giải quyết mọi chuyện, ít chia sẻ cảm xúc thật với người khác.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Quá ám ảnh hình tượng bản thân
Nam Thiên Bình vốn nổi tiếng lịch thiệp, khéo giao tiếp và rất biết cách tạo thiện cảm. Họ luôn muốn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất trước mọi người.
Sự chỉn chu đôi khi trở thành áp lực khiến Thiên Bình quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
Trong tình yêu, họ thích giữ hình tượng đẹp, đôi lúc quên mất sự chân thành và thoải mái mới là điều giúp mối quan hệ bền lâu.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Ghen tuông khó kiểm soát
Đàn ông Bọ Cạp yêu rất sâu đậm nhưng cũng nổi tiếng vì tính chiếm hữu cao. Họ dễ ghen và thường muốn khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong lòng người yêu.
Dù không thích thể hiện sự ghen tuông quá lộ liễu, Bọ Cạp vẫn có xu hướng âm thầm kiểm soát hoặc dò xét đối phương.
Một khi đã bị tổn thương, họ rất khó tha thứ và càng khó quên chuyện cũ.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Tự do nhưng thích điều khiển
Nhân Mã là mẫu đàn ông vui vẻ, hài hước và phóng khoáng. Họ thích khám phá, thích trải nghiệm và luôn mang năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, khi yêu, Nhân Mã lại có xu hướng muốn người khác suy nghĩ giống mình.
Họ thích dẫn dắt và mong đối phương hòa nhịp với cách sống của bản thân. Điều này dễ khiến nửa kia cảm thấy bị áp đặt mà không nhận ra.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Quá nguyên tắc và cứng nhắc
Nam Ma Kết là người sống thực tế, nghiêm túc và luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Họ quen với việc lập kế hoạch cho mọi thứ và hiếm khi hành động theo cảm xúc.
Nhưng cũng vì thế mà Ma Kết dễ trở nên cứng nhắc trong tình yêu. Họ thích đối phương làm theo định hướng của mình và đôi lúc thiếu sự linh hoạt cần thiết trong mối quan hệ.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Ham vui đến mức vô tâm
Đàn ông Bảo Bình yêu thích tự do, sáng tạo và luôn muốn trải nghiệm những điều mới lạ. Họ có nhiều ý tưởng thú vị và thường sống rất khác biệt.
Dẫu vậy, sự tập trung quá nhiều vào thế giới riêng khiến Bảo Bình đôi khi trở nên lạnh lùng, vô tâm với người yêu.
Họ có thể mải mê theo đuổi đam mê cá nhân mà quên mất cảm xúc của đối phương.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Suy nghĩ quá nhiều
Nam Song Ngư là người giàu cảm xúc và sống thiên về nội tâm. Họ luôn đặt nhiều kỳ vọng cho bản thân và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, Song Ngư thường rơi vào trạng thái bi quan, suy diễn và tự tạo áp lực tinh thần cho mình.
Việc suy nghĩ quá nhiều không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn làm người yêu cảm thấy khó đồng hành lâu dài.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
