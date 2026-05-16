Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Thứ bảy, 09:51 16/05/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Thực tế, điều giúp tuổi già sống an yên, tự chủ và được con cháu kính trọng lại nằm ở 3 "tài sản" quan trọng dưới đây. Càng biết đầu tư sớm, tuổi xế chiều càng nhẹ gánh, bình yên.

Tài sản tích lũy giúp tuổi già an tâm

Dù ở độ tuổi nào, mỗi người cũng nên có một khoản tích lũy riêng cho bản thân. Đây không chỉ là "phao cứu sinh" trong những tình huống bất ngờ mà còn là nền tảng để tuổi già sống chủ động, không phụ thuộc.

Khi con người bước sang tuổi xế chiều, những biến cố như bệnh tật, sức khỏe suy giảm hay các khoản chi phát sinh có thể đến bất cứ lúc nào. 

Nếu có sẵn một khoản tiền dự phòng, cha mẹ sẽ bớt áp lực tâm lý, đồng thời không phải trở thành gánh nặng cho con cháu.

Một gia đình muốn duy trì sự ổn định lâu dài không thể chỉ dựa vào thu nhập hiện tại mà cần có thói quen tích lũy qua nhiều thế hệ. 

Những cha mẹ biết tiết kiệm hợp lý, chi tiêu có kế hoạch thường cũng là người để lại cho con cái tư duy sống thực tế và trách nhiệm tài chính.

Tuổi già có tiền không đồng nghĩa với giàu sang, nhưng ít nhất đó là sự chủ động và lòng tự trọng của một người không muốn phiền lụy người thân.

Một người lớn tuổi khỏe mạnh không chỉ sống vui vẻ hơn mà còn giúp con cháu bớt đi rất nhiều lo lắng. Ảnh minh họa

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của tuổi già

Nhiều người khi còn trẻ mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng sức khỏe mới là nền tảng quan trọng nhất của cuộc sống. Họ chấp nhận thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống qua loa, thậm chí tiếc tiền khám bệnh định kỳ chỉ để tích góp cho tương lai.

Nhưng đến khi tuổi tác tăng lên, cơ thể bắt đầu lên tiếng thì mới nhận ra: Có tiền chưa chắc mua lại được sức khỏe.

Một người lớn tuổi khỏe mạnh không chỉ sống vui vẻ hơn mà còn giúp con cháu bớt đi rất nhiều lo lắng. 

Thực tế, điều khiến nhiều gia đình áp lực nhất khi cha mẹ về già không phải chuyện tiền bạc, mà là bệnh tật kéo dài, tinh thần suy sụp và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Vì thế, đầu tư cho sức khỏe chưa bao giờ là điều lãng phí. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ chính là cách tích lũy tài sản bền vững nhất cho tuổi già.

Người càng khỏe mạnh càng có cơ hội tận hưởng cuộc sống lâu dài, tự chăm sóc bản thân và giữ được sự độc lập khi về già.

Tuổi già có thái độ sống lạc quan là "phúc khí"

Có những người tuổi già tuy không quá giàu có nhưng lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng và sống tích cực. Ngược lại, có người đủ đầy vật chất nhưng luôn than phiền, bi quan khiến cả gia đình nặng nề.

Thực tế, tinh thần lạc quan chính là một loại tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá.

Khi con người giữ được thái độ tích cực, họ sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn, ít bị áp lực cuộc sống đè nặng và cũng sống thanh thản hơn. 

Với người lớn tuổi, sự lạc quan còn giúp tinh thần khỏe mạnh, hạn chế cảm giác cô đơn và khiến tuổi già trở nên ý nghĩa hơn.

Không chỉ vậy, cha mẹ sống tích cực còn ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu. Một gia đình có cha mẹ vui vẻ, biết hài lòng và nhìn cuộc sống bằng sự biết ơn thường cũng nuôi dưỡng nên những đứa con sống tích cực, biết yêu thương và trân trọng cuộc đời.

Nhiều khi, món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con không phải tiền bạc mà là năng lượng bình yên và tinh thần sống tích cực trong gia đình.

Tuổi già viên mãn không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản vật chất, mà nằm ở việc có đủ sức khỏe, tài chính ổn định và tinh thần lạc quan. Khi cha mẹ sở hữu 3 "tài sản" này, họ không chỉ sống an yên hơn mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".

Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.

Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

GĐXH - Nhiều người nghĩ "vượng phu" là khái niệm mang màu sắc may mắn hay phong thủy. Nhưng trong đời sống thực tế, những người phụ nữ giúp gia đình ngày càng ổn định thường sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sau khi kết hôn không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà còn ngày càng giàu có, hạnh phúc và viên mãn.

GĐXH - Khi về già, việc con chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ cũng là trách nhiệm tự nhiên Tuy nhiên, thực tế lại có những bậc cha mẹ lại khiến con cái rơi vào trạng thái kiệt sức.

GĐXH - Vừa đổi đời nhờ trúng xổ số độc đắc, người đàn ông đau đớn khi vợ ngoại tình mang sạch hơn 4 tỷ đồng bỏ trốn.

GĐXH - Ở tuổi trung niên, có người ngày càng điềm đạm, kín đáo; nhưng cũng có người thích mang chuyện tiền bạc, chồng con ra để thể hiện. Điều đáng nói là phía sau những lời khoe ấy đôi khi lại là cảm giác thiếu an toàn và mong muốn được công nhận.

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

