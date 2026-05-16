Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới
Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau hơn một năm, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt nói chuyện người lớn, định sẵn ngày cưới. Mới đây nhà anh có đám giỗ ông nội, anh mời tôi về ăn giỗ và cũng là dịp để ra mắt họ hàng nội tộc.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trong gia đình anh đều quý mến và đón nhận tôi nồng hậu. Cho đến khi một người trẻ tuổi bước vào nhà, anh hồ hởi kéo tay tôi lại giới thiệu, đây là em họ anh. Giây phút ấy, tôi như ngừng thở, không ai khác, đó chính là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi từng có hai năm yêu nhau say đắm hồi đại học trước khi anh đi du học nước ngoài.
Cái nhìn của người yêu cũ xoáy sâu vào tôi, đầy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng, anh lấy lại vẻ bình thản. Chúng tôi gật đầu chào nhau như những người xa lạ.
Suốt bữa cơm hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng sắp cưới vô tư kể cho tôi nghe về những kỷ niệm tuổi thơ giữa anh và em họ, còn em họ anh thì thỉnh thoảng lại phụ họa vào, tuyệt nhiên không một lần nhắc lại chuyện cũ hay để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi từng quen biết.
Mấy ngày nay, tôi không thể ngủ yên. Tôi lo sợ không biết nên nói với anh thế nào. Có lẽ anh sẽ rất khó chấp nhận khi biết em họ thân thiết và vợ sắp cưới từng yêu nhau. Tôi chỉ sợ nói ra sẽ đánh mất anh, nhưng nếu để trong lòng tôi thực sự khó chịu.
