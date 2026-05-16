Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Thứ bảy, 11:10 16/05/2026 | Gia đình

Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau hơn một năm, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt nói chuyện người lớn, định sẵn ngày cưới. Mới đây nhà anh có đám giỗ ông nội, anh mời tôi về ăn giỗ và cũng là dịp để ra mắt họ hàng nội tộc.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trong gia đình anh đều quý mến và đón nhận tôi nồng hậu. Cho đến khi một người trẻ tuổi bước vào nhà, anh hồ hởi kéo tay tôi lại giới thiệu, đây là em họ anh. Giây phút ấy, tôi như ngừng thở, không ai khác, đó chính là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi từng có hai năm yêu nhau say đắm hồi đại học trước khi anh đi du học nước ngoài.

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Cái nhìn của người yêu cũ xoáy sâu vào tôi, đầy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng, anh lấy lại vẻ bình thản. Chúng tôi gật đầu chào nhau như những người xa lạ.

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng sắp cưới vô tư kể cho tôi nghe về những kỷ niệm tuổi thơ giữa anh và em họ, còn em họ anh thì thỉnh thoảng lại phụ họa vào, tuyệt nhiên không một lần nhắc lại chuyện cũ hay để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi từng quen biết.

Mấy ngày nay, tôi không thể ngủ yên. Tôi lo sợ không biết nên nói với anh thế nào. Có lẽ anh sẽ rất khó chấp nhận khi biết em họ thân thiết và vợ sắp cưới từng yêu nhau. Tôi chỉ sợ nói ra sẽ đánh mất anh, nhưng nếu để trong lòng tôi thực sự khó chịu.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.

GĐXH - Thực tế, điều giúp tuổi già sống an yên, tự chủ và được con cháu kính trọng lại nằm ở 3 "tài sản" quan trọng dưới đây. Càng biết đầu tư sớm, tuổi xế chiều càng nhẹ gánh, bình yên.

Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

GĐXH - Nhiều người nghĩ "vượng phu" là khái niệm mang màu sắc may mắn hay phong thủy. Nhưng trong đời sống thực tế, những người phụ nữ giúp gia đình ngày càng ổn định thường sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sau khi kết hôn không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà còn ngày càng giàu có, hạnh phúc và viên mãn.

GĐXH - Khi về già, việc con chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ cũng là trách nhiệm tự nhiên Tuy nhiên, thực tế lại có những bậc cha mẹ lại khiến con cái rơi vào trạng thái kiệt sức.

GĐXH - Vừa đổi đời nhờ trúng xổ số độc đắc, người đàn ông đau đớn khi vợ ngoại tình mang sạch hơn 4 tỷ đồng bỏ trốn.

GĐXH - Ở tuổi trung niên, có người ngày càng điềm đạm, kín đáo; nhưng cũng có người thích mang chuyện tiền bạc, chồng con ra để thể hiện. Điều đáng nói là phía sau những lời khoe ấy đôi khi lại là cảm giác thiếu an toàn và mong muốn được công nhận.

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

