Miền Bắc mưa dông, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (27/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo gần sáng và sáng 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ngày 28/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Miền Bắc mưa dông do đón không khí lạnh.

Khu vực Hà Nội ngày 28/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Trên biển, ngày 28/4, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 27/4 đến ngày 28/4 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo chuyên gia thời tiết, hiện nay đang là thời điểm giao mùa nên người dân cần đề phòng các hiện tượng mưa dông, lốc, sét và mưa đá sẽ còn xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ từ nay đến hết tháng 5.

Để chủ động ứng phó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật liên tục thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung ương và địa phương

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/4:

Hà Nội có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.