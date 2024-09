Miền Bắc mưa lớn sau bão số 3, mưa rất to 350mm

Lý giải hình ảnh lạ trên bầu trời Hà Nội khi tâm bão số 3 đang hoạt động? GĐXH - Đang trong tâm bão nhưng tới khoảng 21h ngày 7/9, bầu trời Hà Nội bỗng bừng sáng, gió lặng khiến nhiều người cho rằng bão đã đi qua.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc có mưa rất to. Hình minh họa

Cách đây ít phút, Trung tâm Khí tượng Thủy văn phát thông báo, đêm qua và sáng nay (08/9), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 07/9 đến 08h ngày 08/9 có nơi trên 250mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 333.4mm, Tô Múa (Sơn La) 326.2mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 283.mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 279.6mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, phía Tây Bắc Bộ từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Phía Đông Bắc Bộ từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Chiều và đêm ngày 10/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 07 giờ ngày 08/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/h.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.