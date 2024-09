Bão số 3 về đến Hà Nội, gió giật ầm ầm, mưa ngập úng nhiều khu vực

Bão số 3 mạnh cấp 10, giật cấp 12 tiến vào Hà Nội

Theo bản tin bão khẩn cấp lúc 20h ngày 7/9 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vị trí tâm bão khoảng 21.0 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền Thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Theo VietNamNet, khu vực Hà Nội có mưa to, gió giật. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, một số điểm ở đường Vành đai 3... bị ngập sâu đến 50cm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã đưa ra cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Hà Nội. Trong những giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi lên đến 70mm. Đợt mưa này gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô với độ sâu phổ biến từ 20 - 40cm, có nơi ngập sâu hơn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 tại Hải Dương gió mạnh cấp 12, giật cấp 13; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Hưng Yên gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Bắc Giang gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Bắc Ninh gió mạnh cấp 7, giật cấp 10;…

Một người phụ nữ bị gió quật ngã ở khu vực ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc. Ảnh: Hùng Nguyễn

Nhiều nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 3

- Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa:

+ Từ tối 7/9 đến sáng ngày 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

+ Chiều và đêm 8/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

- Phía Tây Bắc Bộ: từ tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn khi bão Yagi đổ bộ:

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân không nên chủ quan và cần tuân thủ các biện pháp sau:

Theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Nên ở trong nhà, nơi trú ẩn an toàn, hạn chế tối đa đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Tắt các nguồn điện khi bão đổ bộ.

Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

Lưu ý thời gian tâm bão vào vì sẽ có khoảng 30 phút – 1 tiếng lặng gió trước khi gió đổi hướng và gió sẽ mạnh trở lại.

Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

Tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng.