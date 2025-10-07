Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”
Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.
Bảy hành tinh thuộc hệ sao TRAPPIST-1 đã nổi tiếng từ lâu vì mỗi cái đều mang một vài đặc điểm tương đồng với Trái Đất, bao gồm nhiều thế giới có bằng chứng rõ ràng về đại dương.
Giờ đây, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng TRAPPIST-1e - hành tinh thứ tư tính từ trong ra ngoài - có thể là ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất mà chúng ta từng biết đến.
Theo NASA, TRAPPIST-1e là một hành tinh đá cùng kiểu với Trái Đất, bán kính bằng 0,692 lần bán kính Trái Đất.
Nó mất 6,1 ngày để quay hết một vòng quanh sao mẹ, tức khoảng cách khá gần. Nhưng sao mẹ TRAPPIST-1 của nó vốn là một sao lùn đỏ mát hơn Mặt Trời nhiều, nên vị trí này lại vô tình đưa TRAPPIST-1e vào bên trong "vùng sự sống"của hệ sao.
Đó là khu vực cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng, nếu quá trình tiến hóa của hành tinh đó đủ thuận lợi.
Trong hệ Mặt Trời có 3 hành tinh thuộc "vùng sự sống" là Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa, nhưng chỉ có Trái Đất giữ được nước và một bầu khí quyển tốt cho sự sống.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters đã sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb để kiểm tra bầu khí quyển của hành tinh này thông qua quang phổ.
Khi ánh sáng từ các ngôi sao đi qua bầu khí quyển của một hành tinh, một số bước sóng có thể bị hấp thụ và phát xạ lại bởi các nguyên tử và phân tử tạo nên khí của nó.
Bằng cách tìm kiếm các phần tối hơn và sáng hơn của quang phổ, các nhà khoa học có thể xác định được các nguyên tử và phân tử đó là gì.
Kết quả cho thấy bầu khí quyển của thế giới này không ngột ngạt trong CO2 như Sao Kim hoặc Sao Hỏa.
Thay vào đó, nó có thể có một bầu khí quyển giàu nitơ phân tử, với một lượng nhỏ CO2 và methane, tương tự như Trái Đất.
Theo nhà vật lý thiên văn Ryan MacDonald từ Đại học St Andrews (Anh), đồng tác giả, vẫn còn một trở ngại cuối cùng là họ chưa loại trừ hoàn toàn khả năng TRAPPIST-1e bị sao mẹ - một sao lùn đỏ có bức xạ cao - làm tiêu tan bầu khí quyển.
Mặc dù vậy, với vị trí không quá gần sao mẹ, hy vọng nó sở hữu bầu khí quyển giống Trái Đất là rất lớn. Điều đó sẽ khiến nó trở thành ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất được phát hiện cho đến nay.
Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.
Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày
Một nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.
Trái đất có đại dương thứ 5
Nhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.
Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái Đất
Đây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.
Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biết
Một báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.
Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cm
Chỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ khiến các nhà khoa học sửng sốt
Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.
Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.
Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mất
Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.
Loài cá xấu xí nhất thế giới
Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
