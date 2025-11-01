Một Hoa hậu lấn sân âm nhạc: Ca từ và phong cách gây chú ý

Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'? GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.

Hoa hậu Mai Phương vừa chính thức debut với buổi showcase giới thiệu album đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Album gồm 11 ca khúc với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ quốc tế nổi bật như Awrii từ Curaçao, SYA từ Malaysia, Danilla từ Indonesia và F.Hero từ Thái Lan. DTAP đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, trong khi INUS là nhà sản xuất âm nhạc cho sản phẩm này.

Trong buổi "trình làng" với vai trò mới, Mai Phương xuất hiện trên sân khấu với tạo hình khác lạ. Mai Phương diện outfit cá tính, thời thượng và lần lượt trình diễn nhiều ca khúc trong album. Kết hợp vũ đạo với sàn nâng và treadmill, Mai Phương cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát và vũ đạo ở mức ổn.

Chia sẻ về khoảng thời gian im ắng gần 2 năm qua, Mai Phương cho biết cô dừng lại, sống chậm hơn để bước sang một hành trình mới. Cô tập trung đầu tư cho sản phẩm, rèn luyện vũ đạo và thanh nhạc. Mai Phương cũng tập sáng tác, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ producer trong công ty. Để có album debut như mong muốn, hoa hậu trải qua 4 lần thay đổi kế hoạch phát hành.

Từ sau khi rời công ty Sen Vàng và gia nhập công ty quản lý mới, Hoa hậu Mai Phương cho biết 15 tháng qua cô tạm dừng hoạt động, ít xuất hiện trong làng giải trí để tập luyện, đầu tư cho album lần này. "Tôi đã có một năm sống chậm để lắng nghe chính mình, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Đây không phải là quyết định chớp nhoáng, tôi nghiêm túc cống hiến trong âm nhạc", cô nói.

Mai Phương hướng tới hình tượng thời thượng từ âm nhạc, phong cách.

Là nhân tố mới của làng nhạc Việt, Mai Phương bày tỏ sự ủng hộ việc giữ gìn giá trị ngôn ngữ, xem đó là trách nhiệm của nghệ sĩ khi sáng tạo. "Với tôi, lời bài hát giống như một 'manifest', không chỉ để hát, mà còn gieo những điều tốt lành vào thế giới. Tôi tin rằng mỗi thông điệp được nói ra đều mang ý nghĩa và mục đích riêng.

Là nghệ sĩ, việc dùng ngôn từ trong âm nhạc cần tinh tế, để người chưa từng biết mình cũng cảm nhận được sự chân thành", cô nói.

Người đẹp cho biết từng câu chữ trong các ca khúc ở album đầu tay đều được cô và êkíp chọn lọc kỹ lưỡng, nhiều lần "đập đi xây lại" để giữ tinh thần mong muốn.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Tháng 3, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.

Năm 2024, Mai Phương vướng tin sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cha mẹ cô hiện đều sống ở Mỹ. Hoa hậu cũng từng chia sẻ việc muốn ra nước ngoài đoàn tụ với người thân. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định sẽ cố gắng học tập, làm việc tại Việt Nam và tới Mỹ sinh sống vào thời điểm thích hợp.