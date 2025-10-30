Mới nhất
Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?

Thứ năm, 15:54 30/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.

Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.Không định cư ở Mỹ, Mai Phương ra sao khi rời 'bà trùm hoa hậu' Kim Dung?

GĐXH - Mai Phương bất ngờ thông báo rời công ty quản lý Hoa hậu, đầu quân vào đơn vị quản lý ca sĩ và "cùng nhà" với Thu Phương, Phương Mỹ Chi, DTAP,...

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Mai Phương ít khi xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải những khoảnh khắc luyện tập ca hát, nhảy múa và hình ảnh đời thường giản dị. Sự “ẩn mình” ấy khiến người hâm mộ không khỏi tò mò, liên tục “réo gọi” mỗi khi cô đăng tải hoạt động mới. Chuỗi hoạt động mở màn cho hành trình âm nhạc của Mai Phương

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái “The Queen is back – 31/10/2025”, hé lộ màn tái xuất sau hơn một năm vắng bóng. Ngay sau đó, cô tiếp tục công bố poster MV debut “QUEENERGY”, mở màn cho hành trình âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Trong poster, Mai Phương xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, ánh nhìn mạnh mẽ cùng phong cách thời trang hiện đại, thể hiện rõ sự chuyển mình táo bạo và đầy năng lượng khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Ngay sau đó, teaser MV “QUEENERGY” được công bố, hé lộ những khung hình ấn tượng, giai điệu bắt tai và năng lượng cuốn hút, phần nào phản ánh cá tính âm nhạc mà Mai Phương theo đuổi trong lần debut này.

Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2.
Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3.
Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Loạt động thái được cho là mở màn hành trình âm nhạc của Hoa hậu Mai Phương.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, poster showcase debut được đăng tải vào ngày 29/10, đồng thời hé lộ việc Mai Phương sẽ ra mắt album đầu tay thay vì chỉ phát hành một MV đơn lẻ. Chuỗi hoạt động được triển khai liên tiếp thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một năm qua, đồng thời khẳng định định hướng lâu dài, nghiêm túc của Mai Phương trên hành trình chinh phục âm nhạc.

Được biết, Mai Phương sẽ ra mắt album đầu tay gồm 11 tracks, thể hiện rõ cá tính âm nhạc và định hình phong cách trong lần debut này. Album được mở màn với ca khúc “First Face” và khép lại bằng “Vedette”, gợi mở concept mang hơi hướng runway thời trang mà dự án hướng đến. 

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, Mai Phương chia sẻ album còn là nơi cô ghi lại những cảm xúc chân thật của bản thân, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hành trình trưởng thành trong suốt một năm qua. Có thể nói, Mai Phương là nàng hậu duy nhất và cũng thuộc số ít tân binh lựa chọn debut bằng một album. Cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng sau khoảng thời gian im ắng vừa qua.

Chia sẻ về sự sẵn sàng của mình sau một năm chuẩn bị, Mai Phương cho biết: “Tôi đã có một năm sống chậm để lắng nghe chính mình, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Đây không phải là quyết định chớp nhoáng, mà là hành trình tôi đã ấp ủ rất lâu để xuất hiện với một diện mạo mới, nghiêm túc và cống hiến trong âm nhạc”.

Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5.
Hoa hậu Mai Phương tái xuất vớisau thời gian "ẩn mình" gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6.

Mai Phương thay đổi phong cách từ sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu và lấn sân âm nhạc.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tại cuộc thi cô còn giành thêm danh hiệu “Người đẹp Tài năng” với phần trình diễn ca hát. Sau đó, Hoa hậu Mai Phương đại diện Việt Nam tại Miss World và ghi dấu ấn bởi hình ảnh trí tuệ, năng lượng tích cực và tinh thần cầu tiến. Ngoài các hoạt động trong vai trò hoa hậu, Mai Phương còn tích cực tham gia các dự án văn hóa – nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và chương trình truyền thông, qua đó cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ trong hành trình phát triển bản thân.

Trước đây, Hoa hậu Mai Phương từng thể hiện khả năng ca hát trên một số sân khấu, nhưng chưa từng ra mắt sản phẩm chính thức hay định hình hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lần debut này vì thế được xem như một bước ngoặt rõ rệt, mở đầu cho hành trình nghiêm túc của cô trong lĩnh vực âm nhạc.

Sau khi hoàn thành trọng trách của một hoa hậu, Mai Phương lựa chọn khoảng lặng cần thiết để tiếp tục học hỏi và rèn luyện, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc. Chính giai đoạn “im hơi lặng tiếng” ấy trở thành bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho quyết định debut của cô hôm nay. Lần ra mắt này vì thế không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong hành trình nghệ thuật, mà còn mở ra một phiên bản Hoa hậu Mai Phương mới – nghiêm túc, tự tin, giàu cá tính và nhiều tiềm năng trong âm nhạc.

Mai Phương nhìn lại hành trình đã qua: "Biết ơn vì mỗi chương mà chúng ta đã chia sẻ, chúc tình yêu của bạn sẽ ở lại với tôi trong những gì tiếp theo".

An Khánh
