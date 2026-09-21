Một lớp có 17 học sinh giành suất du học 4 châu lục, 18 em đạt IELTS từ 8.0

Lớp 12A6, K55 - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) gây chú ý với loạt kết quả học tập, ngoại ngữ và những lựa chọn đa dạng sau khi tốt nghiệp. Theo thông tin từ nhà trường, 100% trong 44 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và quốc tế.

Không chỉ có những thành tích đáng chú ý về học thuật, tập thể lớp còn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, qua đó tạo thêm những trải nghiệm bên cạnh việc học tập. Ngoại ngữ là một trong những dấu ấn nổi bật của 12A6.

Thống kê của lớp cho thấy, 94% học sinh đạt IELTS từ 7.5 trở lên, trong đó có 18 em đạt từ 8.0.

Ở bài thi SAT, một phần ba học sinh của lớp đạt từ 1.500 điểm trở lên. Trong đó, Hà Bảo Trân đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600.

Cô và trò lớp 12A6, K55 - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Bên cạnh tiếng Anh, một số học sinh tiếp tục học thêm các ngoại ngữ khác. Ba học sinh có chứng chỉ HSK5, HSK6; 6 học sinh đạt trình độ tiếng Đức B1 dù đang theo học lớp chuyên Anh. Những kết quả này góp phần tạo nên một bức tranh đa dạng về năng lực ngoại ngữ của học sinh trong cùng một tập thể.

Sau khi hoàn thành bậc THPT, 17 học sinh 12A6 giành suất du học tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 4 châu lục. Cụ thể, châu Á có 5 em, châu Âu 9 em, châu Mỹ 2 em, châu Úc 1 em. Tiêu biểu, em Trần Tuệ Minh giành học bổng trị giá 8 tỷ đồng tại Trinity College, Mỹ.

27 học sinh còn lại tiếp tục học tập trong nước (14 em vào Đại học Ngoại thương, 3 em vào Đại học Kinh tế Quốc dân và 3 em vào VinUniversity với học bổng giá trị).

Bên cạnh thành tích học tập, 12A6 còn có nhiều hoạt động hướng đến những nhóm người có hoàn cảnh khó khăn. Tập thể lớp từng tham gia hỗ trợ người già neo đơn tại khu vực xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên; tổ chức hoạt động dành cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Các thành viên cũng thực hiện những hoạt động trao tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E và chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Theo giáo viên chủ nhiệm học lớp 12A6, những hoạt động này không chỉ là các chương trình thiện nguyện mà còn tạo cơ hội để các em tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau, học cách chia sẻ và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.