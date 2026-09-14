Sắp tới sẽ không còn quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Bộ GD&ĐT dự kiến không cho phép lập quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Ngày 25/8/2026, Bộ GD&ĐT công bố tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi là Hội phụ huynh).

Qua tổng hợp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp nhận 37 văn bản góp ý, trong đó có ý kiến của 22 Sở GD&ĐT. Các ý kiến được rà soát, phân loại theo từng nội dung của dự thảo và theo nhóm vấn đề để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. Nội dung góp ý tập trung chủ yếu vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, vai trò và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; tổ chức và hoạt động của Ban đại diện; Hội nghị cha mẹ học sinh; cơ chế phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ số, bảo vệ dữ liệu cá nhân; hỗ trợ tự nguyện; kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát từng nội dung góp ý, đối chiếu với cơ sở chính trị, pháp lý, yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn giáo dục để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo.

Trong quá trình này, dự thảo được rà soát, cơ cấu lại theo hướng tập trung quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm đúng phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; các nội dung về phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục được quy định trong Điều lệ ở mức cần thiết, gắn trực tiếp với trách nhiệm của các chủ thể và tổ chức, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Sau mỗi lần chỉnh lý, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đối chiếu các ý kiến đã tiếp nhận với nội dung của dự thảo để xác định cụ thể những nội dung tiếp thu, tiếp thu một phần hoặc không tiếp thu; đồng thời cập nhật phương án giải trình tương ứng, bảo đảm các ý kiến góp ý được xem xét đầy đủ, không bỏ sót và không trùng lặp giữa các phiên bản dự thảo.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư 55, Bộ GD&ĐT đã rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu.

Theo Bộ GD&ĐT, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng, Lai Châu, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với các khoản thu và tài trợ cho cơ sở giáo dục; không để Ban đại diện trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.

Tiếp thu ý kiến này, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý cơ bản cơ chế bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Dự thảo không tiếp tục quy định theo cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ Ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện được quy định theo nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai, minh bạch; được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định, không hình thành quỹ của Ban đại diện. Dự thảo đồng thời phân định rõ hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.

Đây là một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể trên cơ sở tổng kết thực tiễn và ý kiến góp ý, nhằm phòng ngừa lạm thu, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch và đưa hoạt động của Ban đại diện về đúng vị trí, chức năng đại diện, kết nối và phối hợp.

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Ảnh minh họa: AI

Tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định thế nào?

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định như sau:

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

- Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có trưởng ban và một phó trưởng ban.

- Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

- Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu cần thiết).

- Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

- Số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định.

3. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là một năm học; các Ban đại diện cha mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.

4. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

5. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.