Những khoản tiền nào phụ huynh Hà Nội phải đóng trong năm học 2026-2027?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy định các khoản thu năm học 2026-2027

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, theo hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2026-2027 gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27-11-2025 của HĐND thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ này tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Việc thực hiện cũng căn cứ theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027, Văn bản số 45/UBND - KGVX của UBND thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, việc thu, chi thực hiện theo quy định về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao của cấp có thẩm quyền.

Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, nguồn thu thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa; Thông tư số 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định này; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Đối với các khoản thu khác, việc may, mua quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản có liên quan.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường thực hiện nghiêm túc Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các văn bản có liên quan.

Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo. Ảnh minh họa: TL

Danh sách các khoản tiền phụ huynh học sinh Hà Nội phải đóng trong năm học 2026-2027

Dưới đây là danh sách các khoản tiền phụ huynh học sinh Hà Nội phải đóng trong năm học 2026-2027:

1. Bảo hiểm y tế học sinh

Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế 2024, học sinh thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Mức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng này được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Mức đóng hằng tháng = 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng) do đối tượng tự đóng và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% phần mức đóng.

Theo đó mức đóng BHYT học sinh 1 tháng là: 2.530.000 x 4,5% x 1 = 113.850 đồng/tháng được hỗ trợ 50% còn 56.925 đồng/tháng.

Nếu đóng cả năm là: 2.530.000 x 4,5% x 12 = 1.366.200 đồng.

Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 683.100 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 683.100 đồng.

2. Tiền ăn bán trú

Đối với cấp mầm non

Học sinh mầm non công lập tại Hà Nội vẫn phải đóng tiền ăn bán trú, trừ các trường hợp thuộc diện đối tượng chính sách được Nhà nước hỗ trợ theo quy định riêng.

Đối với cấp tiểu học

Theo Nghị quyết Số: 84/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Nghị quyết này được áp dụng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Trường hợp học sinh không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Nghị quyết, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Trường hợp phụ huynh học sinh và cơ sở giáo dục thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Đối với cấp trung học cơ sở (THCS)

Nếu đăng ký ăn bán trú tại trường, học sinh THCS công lập tại Hà Nội phải đóng tiền ăn bán trú vì chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú của thành phố hiện chỉ áp dụng riêng cho bậc tiểu học.

Phụ huynh chi trả tiền ăn bán trú theo thỏa thuận với nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn.

3. Quần áo đồng phục

Theo Điều 9 Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

4. Phục vụ bán trú

Dịch vụ chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú):

Mầm non: 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Tiểu học, THCS: 133.000 đồng/học sinh/năm học.

5. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ nếu cha mẹ có nhu cầu (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn): 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn): 96.000 đồng/học sinh/ngày (1 ngày = 8 giờ).

6. Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện)

Đối với cấp mầm non

Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT): 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy.

Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa): 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình, thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa): 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy.

7. Dịch vụ đưa đón người học

Học sinh đăng ký dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô: 10.000 đồng/học sinh/km.

8. Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác

Nước uống học sinh: 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc Nội trú): 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện: 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy.

Lưu ý: Đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo nêu trên khi ngân sách nhà nước đảm bảo thì sẽ không thu từ người học.

7 khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp năm học 2026 - 2027, phụ huynh cần biết GĐXH - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép quyên góp tiền của phụ huynh để chi cho 7 nhóm nội dung phục vụ trực tiếp cho nhà trường và giáo viên. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Sắp tới sẽ không còn quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh? GĐXH - Theo Bộ GD-ĐT, sẽ chỉnh sửa dự thảo điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không hình thành quỹ của ban đại diện.



