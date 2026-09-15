'Nam thần' Y Hà Nội gây sốt: IELTS 8.0, chọn ngành ung thư, từng muốn bỏ học

Vũ Quang Huy, sinh năm 2002, quê Di Linh, Lâm Đồng, là một trong những tân bác sĩ nội trú được chú ý sau Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội. Trong ngày đăng ký và lựa chọn chuyên ngành, Huy mang số thứ tự 59, bước lên sân khấu hô to chuyên ngành ung thư. Hình ảnh nam sinh “gây sốt” cộng đồng mạng nhiều ngày qua.

Ngoại hình sáng, phong thái điềm tĩnh khiến Huy được cộng đồng mạng gọi vui là “nam thần” bác sĩ nội trú. Cùng với đó, những thông tin về quá trình học tập của anh chàng cũng được nhiều người tìm kiếm: IELTS 8.0, 29,2 điểm thi đại học và tốt nghiệp ngành Y khoa loại Giỏi.

Sau Match Day, hình ảnh Vũ Quang Huy xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, không ít bài đăng gọi chàng trai là “nam thần” bác sĩ nội trú.

Tuy nhiên, Huy cho biết em khá bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn từ mạng xã hội. Tân bác sĩ nội trú vui khi được mọi người chúc mừng nhưng không muốn câu chuyện về mình chỉ xoay quanh ngoại hình.

Theo Huy, những hình ảnh được chia sẻ chỉ là vài khoảnh khắc trong cuộc sống của một sinh viên y khoa. Điều em quan tâm hơn khi bước vào chương trình nội trú là chuyên môn.

29,2 điểm và quyết định “Bắc tiến” học Y

Năm 2020, Vũ Quang Huy đạt 29,2 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Với mức điểm này, em có cơ hội lựa chọn nhiều trường đại học hàng đầu. Gia đình từng định hướng Huy cân nhắc Đại học Ngoại thương, một phần bởi chương trình học ngắn hơn và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Tuy nhiên, em vẫn quyết định theo đuổi ngành Y.

Thời điểm đó, học phí tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM tăng mạnh so với năm trước cũng là một trong những yếu tố khiến Huy quyết định ra Hà Nội. Em đăng ký và trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, bắt đầu hành trình học tập tại thủ đô.

Nhưng những ngày đầu không hề dễ dàng. Từ Di Linh ra Hà Nội, Huy phải làm quen với môi trường sống hoàn toàn mới. Thời gian đầu, bố ra ở cùng em khoảng một tháng, sau đó Huy bắt đầu tự xoay xở với cuộc sống tại thành phố. Cùng lúc, chương trình học nặng, cách giao tiếp khác biệt và việc chưa có nhiều bạn bè khiến em không ít lần cảm thấy lạc lõng.

Từng có thời điểm Huy muốn bỏ học giữa chừng nhưng cuối cùng, anh chàng đã tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa - Trường Đại học Y Hà Nội và trở thành tân bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư.

Có thời điểm, Huy gọi điện về nhà và xin chuyển trường về miền Nam. Sau khi cân nhắc, em quyết định ở lại. “Có những lúc em cảm thấy bất lực và muốn bỏ học về miền Nam, nhưng sau đó suy nghĩ lại, em vẫn quyết định tiếp tục ở Hà Nội”, Huy chia sẻ.

Quyết định ấy đưa Huy đi hết 6 năm học Y khoa tại Đại học Y Hà Nội. Chàng trai tốt nghiệp loại Giỏi và tiếp tục trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú.

IELTS 8.0 và những năm tháng vừa học vừa nghiên cứu

Bên cạnh chương trình đào tạo Y khoa, Huy còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Em bắt đầu làm quen với nghiên cứu thực nghiệm tại Bộ môn Dược lý từ năm thứ ba. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, Huy từng bước học cách thu thập, xử lý, phân tích số liệu và viết bài báo khoa học.

Trong 6 năm đại học, Huy có bốn kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập. Em là đồng tác giả của ba bài báo đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Y học. Huy cũng tham gia nhóm nghiên cứu giành giải Nhì tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ cấp trường và giải Ba tại hội nghị cấp ngành năm 2024.

Ngoài chuyên môn, tiếng Anh là lợi thế khác của Huy. Em đạt IELTS 8.0 và thường sử dụng tiếng Anh để tiếp cận các tài liệu y khoa, hướng dẫn điều trị và bài báo quốc tế. Với Huy, khả năng đọc tài liệu tiếng Anh giúp em thuận lợi hơn trong việc cập nhật kiến thức, thay vì chỉ dựa vào giáo trình trong nước.

Vì sao chọn ung thư?

Nếu Match Day 2026 mới đây là thời điểm công bố lựa chọn, thì với Huy, quyết định chọn ung thư được hình thành từ trước đó khá lâu. Trong những năm học tại Đại học Y Hà Nội, nam sinh đặc biệt ấn tượng với các buổi học của Bộ môn ung thư. Những trải nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện K cơ sở 1 càng khiến Huy thêm động lực.

Anh chàng nhớ những lần được các bác sĩ hướng dẫn tại phòng mổ, giải thích từng vấn đề và liên hệ kiến thức trên giảng đường với thực tế điều trị. Với một sinh viên từng tự nhận mình không mạnh ở Giải phẫu ứng dụng, những trải nghiệm ấy giúp Huy hiểu bài sâu hơn và dần hình thành tình yêu với chuyên ngành.

“Lúc ở phòng mổ ở K1 được phụ các anh, em cũng thầm nghĩ muốn được như vậy”, Huy kể.

Câu chuyện gia đình cũng khiến lựa chọn ung thư trở nên gần gũi hơn. Người thân của Huy từng mắc ung thư. Trong quá trình tìm hiểu và đồng hành cùng gia đình, em được các bác sĩ, anh chị đi trước tư vấn về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng. Sự tận tình của những người đi trước để lại cho Huy ấn tượng sâu sắc.

Nam bác sĩ trẻ mong có thể trở thành bác sĩ giỏi, là thành viên của “gia đình bác sĩ nội trú ung thư” và cùng các đồng môn hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

Trước Match Day, Huy từng cân nhắc Phẫu thuật tạo hình, trong đó có hướng đi liên quan đến tạo hình sau ung thư. Khi đứng trước lựa chọn cuối cùng, em vẫn quyết định chọn ngành ung thư. Theo Huy, đây là chuyên ngành có nhiều kiến thức để đào sâu nghiên cứu và có thể tạo ra những đóng góp thiết thực cho người bệnh.

Sự nổi tiếng bất ngờ sau Match Day cũng khiến Huy ý thức rõ hơn về trách nhiệm khi hình ảnh cá nhân gắn với môi trường y khoa. “Bản thân em không phải người thích nghi nhanh và tốt nên em cũng sợ làm các thầy cô, anh chị thất vọng”, Huy nói.

Sắp tới, Huy sẽ bước vào chặng đường mới với 3 năm đào tạo chuyên sâu về ung thư. Mục tiêu trước mắt của Huy là học tập nghiêm túc, thực hành tốt, rèn luyện y đức và xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc.

Nếu “nam thần” là biệt danh đến bất ngờ với Huy sau Match Day, điều Quang Huy muốn xây dựng trong ba năm tiếp theo lại rất rõ ràng: Nền tảng chuyên môn đủ vững để được nhìn nhận trước hết với tư cách bác sĩ giỏi.