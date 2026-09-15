7 khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp năm học 2026 - 2027, phụ huynh cần biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Năm học 2026 - 2027, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp những khoản nào?

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn Số: 4294/BGDĐT-KHTC ngày 8/7/2026 về việc thực hiện chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học và các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2026-2027.

Theo Công văn, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục tiến hành kiểm soát chi phí học tập, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.

Công khai các khoản thu, mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Theo Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được quyên góp các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện và các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Theo quy định, nhiều khoản Ban phụ huynh không được thu đầu năm học phục vụ trực tiếp cho nhà trường và giáo viên. Ảnh minh họa: AI

Tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT nêu rõ ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

- Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Theo đó, trong năm học 2026-2027, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp những khoản sau:

- Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

- Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

- Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Cũng tại Điều 10 Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định như sau:

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Đối với việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh, Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT quy định rõ:

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.