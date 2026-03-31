Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong
Phát hiện con cá bên trong chai bia, vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.
Một vụ việc kỳ lạ ở Hyderabad, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi một khách hàng tuyên bố anh ta phát hiện một con cá còn sống bên trong một chai bia được niêm phong kín vừa mua. Phát hiện bất thường này được cho là đã xảy ra ở khu vực Mallapur, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Nacharam.
Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra khi một khách hàng mua một chai bia Kingfisher Light từ cửa hàng rượu Jaypee Wine Shop ở Mallapur. Ngay sau khi mở chai, người đàn ông nhận thấy có điều bất thường bên trong chất lỏng.
Trước sự ngạc nhiên của mình, một con cá nhỏ xíu dường như đang bơi bên trong chai bia. Cảnh tượng bất ngờ này khiến vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.
Nhận thấy tính chất bất thường của tình huống, người đàn ông lập tức báo cho nhân viên và quản lý cửa hàng.
Thay vì giải quyết khiếu nại một cách nghiêm túc, khách hàng cho rằng nhân viên tại cửa hàng rượu đã phớt lờ những lo ngại của ông. Theo ông, các nhân viên đã phản ứng một cách hời hợt và từ chối chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Họ nói với khách hàng rằng cửa hàng chỉ bán đồ uống chứ không sản xuất chúng và ngụ ý rằng bất kỳ khiếu nại nào cũng nên được gửi đến công ty sản xuất bia. Câu trả lời này được cho là đã khiến khách hàng tức giận, vì người này mong muốn vấn đề được giải quyết một cách có trách nhiệm hơn.
Bực bội trước phản ứng của cửa hàng, vị khách hàng quyết định ghi lại sự việc. Anh ta đã quay một clip bằng điện thoại cho thấy con cá nhỏ đang di chuyển bên trong chai bia.
Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng. Nhiều người xem bày tỏ sự sốc và không tin nổi, trong khi những người khác đặt câu hỏi làm thế nào tình huống như vậy có thể xảy ra trong một chai kín.
Phương Linh (t/h)
