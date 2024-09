Mưa lớn dồn dập, nước lũ nhấn chìm nhiều cầu tràn ở huyện miền núi Nghệ An

Chiều 20/9, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn. Nước tại các con sông đang lên nhanh khiến nhiều nơi bị ngập lụt.

"Hiện các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Thanh Thủy… đều có cầu tràn bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đang trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống xấu. Hiện những nơi ngập lụt đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực 24/24, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nhã nói.

Theo đó, từ ngày 19/9 đến sáng 20/9, địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa lớn, nước lũ lên nhanh, cầu tràn qua sông Giăng vào xóm Sướn, xã Thanh Đức ngập sâu, nước chảy xiết.

Tại xã Thanh Mỹ, một số tuyến đường thấp trũng cũng đã có ngập cục bộ, cụ thể là khu vực các khu dân cư, ở Khe Trổ, khe Mọ, khe Gió, khe Lau. Mặc dù đường chưa ngập sâu nhưng nước chảy xiết, nếu người và phương tiện đi lại không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn.

Tại xã Ngọc Lâm, mưa không ngớt từ đêm qua đến nay, hiện nước ở các khe, suối lên nhanh và dâng cao. Cụ thể tại các điểm cầu tràn và cầu thấp đã có nước tràn qua gồm: cầu trước cổng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (đường vào sản xuất, thác mưa), cầu thấp tại bản Tân Lâm (bản Kim Liên cũ), cầu thấp tại bản Mà (đường rẽ đi xã Thanh Sơn), cầu tại ngã 3 cổng chào, cầu Khe Sú, 2 cầu tràn phía ngoài bản Tân Tiến, cầu Nhạn Mai (Tân Ngọc).

Theo ông Lương Văn Nhất, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Ngọc Lâm: "Qua kiểm tra và nắm bắt tình hình, sáng nay, chính quyền xã đã tổ chức họp khẩn và thành lập các tổ công tác phối hợp với các lực lượng trực tiếp ứng trực, chốt chặn các cầu thấp, cầu tràn có nước chảy ngập, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống xấu.

Thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình mưa bão. Cho học sinh nghỉ học sau khi kết thúc buổi học sáng nay, đồng thời, bố trí lực lượng đưa đón các cháu về nhà an toàn. Tuyên truyền mọi người dân không chủ quan, không vớt củi, xúc cá ven khe suối."

Trước những diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND huyện Thanh Chương đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương châm "4 tại chỗ", kịp thời ứng phó mưa lũ, đặc biệt là kiểm tra các cầu, cống, tràn, các điểm ngập lũ, hồ đập nước dâng cao... tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn ngăn người qua lại.

Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố trên địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó và tổng hợp thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thường xuyên cập nhật thông tin để ứng phó với tình hình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn khi mực nước ngập qua mức an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 20/9, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Thanh Hóa, Bắc Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.