Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật cấp 11, áp sát đất liền Trung Bộ

Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 11h trưa 19/9, vị trí tâm bão số 4 khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 16h chiều 19/9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Bão số 4 giật cấp 11 đang tiến vào đất liền khu vực Trung Bộ.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

- Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11 (89-117km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao từ 2-3m. Biển động.

Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19/9.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn, triều cao và nước dâng do bão.

Trên đất liền:

- Vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10-11; sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6-7.

- Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.

Miền Trung có mưa to đến rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão

Đêm qua đến sáng nay (19/9) ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to: Hòa Bắc (Đà Nẵng) 166mm; Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 309mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 270mm…

Từ ngày 19/9 đến đêm 20/9: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 19/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 19/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 21/9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

17 tỉnh, thành cân nhắc cho học sinh nghỉ học ứng phó với mưa bão

Ngày 19/9, Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT 17 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa bão.

Để chủ động và linh hoạt trong công tác ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nói trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó kịp thời.

Cùng với đó, các đơn vị lên phương án di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc. Đảm bảo các trường học, cơ sở giáo dục không tổ chức hoạt động ngoại khóa tại các vùng ven biển và vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các địa phương cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão. Đồng thời, đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh.

Ngay sau khi bão tan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường.