Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh trước khi hứng mưa lớn từ bão số 3

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, bão số 3 vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Còn Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ban ngày vẫn nắng nóng.

Chiều qua, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa dông mạnh nhưng đây không phải là mưa do bão số 3 gây ra vì hiện nay tâm bão còn cách rất xa so với đất liền. Đây là mưa dông nhiệt xảy ra trên nền nhiệt cao, kết hợp với độ ẩm từ dải hội tụ nhiệt đới.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và toàn miền Bắc có nắng trở lại. Buổi trưa trời oi nóng với mức nhiệt từ 33-36 độ.

Nắng nóng là thời tiết chủ đạo ở khu vực miền Trung. Nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa với nền nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 22/7 nắng nóng ở khu vực này giảm dần.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh trước khi mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: T.H

Tin bão mới nhất, cơn bão số 3

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 3 vẫn tiếp tục mạnh lên. Mây bão xoắn rõ, có xu hướng hình thành vùng mắt bão, nhiệt độ đỉnh mây đang hạ thấp dấu hiệu cho thấy cơn bão tăng cấp.

Dự báo, bão số 3 đạt cường độ cực đại vào hôm nay với cường độ cấp 12 - cấp 15 khi tiệm cận với đất liền phía Nam của Trung Quốc. Khi đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ, cường độ bão giảm dần.

Từ khoảng sáng 22/7, bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta gây ra gió mạnh cho khu vực ven biển và đặc biệt là một đợt mưa rất lớn trên diện rộng ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa từ 200–350mm, có nơi trên 600mm.

Với lượng mưa trong khoảng 3 giờ, một số nơi có thể đạt trên 150mm khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sẽ tăng cao ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 4-5, riêng vùng ven biển từ chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 10-11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; riêng phía Bắc vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2- 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-32 độ.