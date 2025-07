Tin sáng 24/7: Miền Bắc, Trung Bộ hứng đợt mưa lớn kéo dài; Chân dung giám đốc bị bắt vì ma tuý cùng với nhà thiết kế Công Trí

Miền Bắc , Thanh Hoá và Nghệ An hứng mưa lớn diện rộng

Hàng ngàn ngôi nhà ở các xã miền Tây Nghệ An chìm trong biển nước. Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ 24/7 đến đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm.

Trong đó, ngày 24-25/7, lượng mưa khoảng 40-90mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 25/7, lượng mưa ở các khu vực này dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng giảm dần. Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giám đốc bị bắt vì ma tuý cùng với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí là ai?

Trần Phú Long là Giám đốc vận hành và Giám đốc truyền thông trong Công ty TNHH Nguyễn Công Trí. Ảnh: FBNV

Thông tin NTK nổi tiếng Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan tới ma tuý khiến giới showbiz bất ngờ và người vướng vòng lao lý với anh - Trần Phú Long (sinh năm 1989) cũng nhận được sự quan tâm không kém từ giới hâm mộ, thông tin trên Vietnamnet.

Giới giải trí ai cũng biết, Trần Phú Long là người bạn thân thiết và là cộng sự đắc lực của NTK Nguyễn Công Trí. Trên hành trình phát triển thương hiệu CONG TRI - dòng thời trang cao cấp của NTK Nguyễn Công Trí, Phú Long chính là người góp phần định hình và giữ gìn hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp của "anh cả trong làng thời trang".

Dù đóng vai trò không thể thiếu, mối quan hệ giữa Trần Phú Long và Nguyễn Công Trí luôn được giữ kín đáo. Họ ít khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, không phô trương trong các sự kiện nhưng giới showbiz cũng biết về sự gắn bó bền chặt giữa hai người - không chỉ trong công việc mà còn ở đời sống riêng tư.

Chính vì thế, thông tin cả hai bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy gây chấn động lớn trong dư luận, đặc biệt là giới thời trang Việt Nam. Nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối, bởi hình ảnh Nguyễn Công Trí bao năm qua luôn gắn liền với sự điềm tĩnh, chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng để nâng tầm thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

Hiện tại, Công an TPHCM đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Trong khi đó, giới mộ điệu thời trang vẫn chưa hết bàng hoàng trước cú sốc này. Một thương hiệu từng được xem là niềm tự hào của làng thiết kế Việt bỗng chốc bị đặt dấu hỏi lớn về hình ảnh và tương lai.

Xe khách chở 20 người mắc kẹt do lũ, nhà xe cầu cứu nhiều giờ

Hình ảnh xe khách bị mắc kẹt do nước lũ chia cắt. Ảnh: MXH

Theo Người lao động, ngày 23/7, thông tin từ chính quyền xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được với chiếc xe giường nằm bị mắc kẹt do lũ trên quốc lộ 7A, đồng thời cung cấp thực phẩm, nước uống và đưa người dân đến địa điểm an toàn. Riêng xe khách giường nằm đang phải dịch chuyển đến vị trí cao hơn trên quốc lộ 7A.

Trước đó, vào chiều 22/7, xe giường nằm của nhà xe Trung Kiên (chạy tuyến Vinh - Mường Xén) với khoảng 20 hành khách đang mắc kẹt tại đoạn giữa của 2 điểm ngập sâu trên Quốc lộ 7A, thuộc địa phận xã Hữu Kiệm. Khu vực này một bên là núi, một bên là sông Nậm Mộ. Lo lắng, nhà xe đã gọi điện cho cơ quan chức năng, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội "cầu cứu".

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã tìm cách tiếp cận hiện trường nhưng do trong điều kiện đêm tối, nước lũ lên nhanh nên việc tiếp cận giải cứu chiếc xe gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng 23/7, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng, dùng xuồng máy đi dọc sông Nậm Mộ để tiếp cận với khu vực chiếc xe mắc kẹt và đưa hành khách đến nơi an toàn.

Được biết, mưa lớn do bão số 3 gây ra đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến trưa ngày 23/7, nhiều nơi vẫn bị nước lũ cô lập, ngập sâu từ 1 đến 1,5 m. Hiện, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả đợt do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Tài xế bán tải tông 9 xe máy trên phố Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, ngày 23/7, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và nhiều xe máy trên phố Khâm Thiên khiến 1 người bị thương.

Khoảng 17h cùng ngày, ông N.V.T. (SN 1971, trú tại phố Nguyễn Tuân, Hà Hội) lái xe bán tải đi trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tông 9 xe máy, phần lớn các phương tiện đang dừng đỗ trên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè bị cuốn vào gầm ô tô. Người dân và lực lượng CSGT lập tức khênh xe lên để cứu nạn nhân ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau tai nạn, tài xế xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với người đàn ông này. Kết quả, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Thông tin ban đầu, ông T. mới mua phương tiện trên, khi vừa lên ô tô nổ máy thì chiếc xe rồ ga lao nhanh và gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bão số 4 Comay trên Biển Đông giật cấp 10

Cập nhật hồi 20 giờ ngày 23/7 về vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng nam tây nam với tốc độ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 118,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 16 độ vĩ bắc đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông 116,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển sang nam đông nam với tốc độ 5-10km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 24/7, tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, tiếp tục trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm mở rộng từ 15 độ vĩ bắc đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn giữ ở cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng không thay đổi.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão đổi hướng đông bắc, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 25/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 122,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm lúc này nằm trong khoảng từ 14,5 độ vĩ bắc đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông 117 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15-20km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 26/7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 125,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.