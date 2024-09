Mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị ngập, cuộc sống đảo lộn

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100 - 200mm.