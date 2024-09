Mực nước lũ trên nhiều sông đã xuống dưới mức lũ lịch sử

3 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ. Tang vật thu giữ bao gồm 190 dao, kiếm các loại, 58 bình xịt hơi cay và 3 hộp pháo (loại 36 quả) do nước ngoài sản xuất.