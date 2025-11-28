Mới nhất
Muốn cuộc sống ngày càng thuận lợi, hãy làm tốt 4 điều này

Thứ sáu, 07:02 28/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người luôn có vẻ thuận buồm xuôi gió? Không phải họ không gặp khó khăn, mà là họ biết cách tìm ra hướng đi ngay trong nghịch cảnh.

Muốn cuộc sống ngày càng thuận lợi, hãy làm tốt 4 điều này - Ảnh 1.Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ nhắc nhở: Nếu con không định kết hôn, hãy suy nghĩ kỹ về 4 điều này

GĐXH - Những bậc cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không sốt ruột thúc giục con kết hôn, mà sẽ nghiêm túc nhắc nhở con: Nếu chọn độc thân, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng 4 điều sau.

Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon: có người chạy nhanh, người chạy chậm, nhưng người thực sự có thể kiên trì đến cùng thường không phải là người thông minh nhất, mà là người có tâm thái ổn định nhất, nỗ lực nhiều nhất, sống nhân hậu nhất và luôn biết ơn nhất.

Cuộc sống suôn sẻ và thành công hay không, phụ thuộc vào 4 điểm này

1. Tâm thái càng ung dung

Cuộc sống luôn có những lúc không như ý: áp lực công việc, mối quan hệ xã hội, trách nhiệm gia đình... Những điều này dễ khiến chúng ta mệt mỏi. Nhưng thực ra, nhiều khi chúng ta không bị vấn đề đánh bại, mà bị cảm xúc của chính mình kéo tụt.

Lý thuyết "Tái cấu trúc nhận thức" (Cognitive Restructuring) trong tâm lý học chỉ ra rằng, khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận sự việc, cảm xúc cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ, khi đối mặt với thất bại, nếu bạn xem nó là cơ hội để trưởng thành chứ không phải là dấu chấm hết, bạn sẽ dễ dàng bước ra khỏi vũng lầy hơn.

Lưu ý: Đừng luôn nghĩ "Có phải tôi chưa đủ tốt không?", mà hãy tập trung vào "Tôi có thể học được gì từ kinh nghiệm này?"

2. Hành động càng nỗ lực

Hiệu ứng lười biếng (Lazy Horse Effect) cho chúng ta biết, lười biếng một chốc, cái giá phải trả có thể là cả đời. Những công việc tưởng chừng nhàn hạ, dễ dàng đôi khi lại ẩn chứa những rủi ro lớn. 

Những người thực sự thành công thường là những người sẵn sàng bỏ ra nhiều nỗ lực hơn. Họ biết rằng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ, họ mới có thể làm chủ cuộc đời mình.

Sai lầm thường gặp: Cho rằng chỉ cần tìm đúng phương pháp là sẽ thành công, mà bỏ qua tầm quan trọng của sự nỗ lực bền bỉ.

3. Đối nhân xử thế càng nhân hậu

Nhân hậu là một loại trí tuệ, cũng là một loại sức mạnh. Những người luôn tính toán thiệt hơn với người khác, cuối cùng thường đánh mất bạn bè và cơ hội. Ngược lại, những người thực sự có phúc khí thường là những người có lòng tốt và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ không quá bận tâm đến được mất, nhưng lại thường gặt hái được những phần thưởng bất ngờ.

Mẹo nhỏ: Sống phải chân thành, làm việc phải nghiêm túc, như vậy người khác mới sẵn lòng hợp tác với bạn.

4. Sống với lòng biết ơn càng sâu sắc

Lòng biết ơn là một thái độ, cũng là một năng lực. Những người biết ơn thường dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ người khác. Họ không bao giờ cô đơn khi gặp khó khăn, bởi vì luôn có người sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ.

Cộng hưởng cảm xúc: Trên đường đời, không ai là một hòn đảo biệt lập. Học cách biết ơn, bạn mới có thể đi được xa hơn. 

Chào đón một cuộc đời rực rỡ thuộc về chính mình

Cuộc sống không phải là một hành trình bằng phẳng, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững tâm thái tích cực, nỗ lực phấn đấu, đối xử rộng lượng với mọi người, và luôn mang lòng biết ơn, chúng ta nhất định sẽ chào đón một cuộc đời rực rỡ thuộc về chính mình. 

Chúc bạn trong những ngày sắp tới, bước đi càng thuận lợi, cuộc sống càng viên mãn.

M.Anh
