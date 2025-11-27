Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghỉ hưu sớm suýt khiến hôn nhân tan vỡ: Cái giá phải trả đằng sau giấc mơ tự do tài chính

Thứ năm, 14:36 27/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghỉ hưu sớm tưởng chừng là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc trọn vẹn, nhưng thực tế lại chứng minh rằng không ít người đã phải trả giá đắt.

Trong nhiều năm trở lại đây, khái niệm nghỉ hưu sớm và "Độc lập tài chính – FIRE" trở thành mục tiêu sống của rất nhiều người trẻ. 

Phong trào này khuyến khích mỗi cá nhân tích lũy tài sản gấp 25 lần chi phí sinh hoạt hằng năm để có thể rời bỏ công việc truyền thống trước tuổi nghỉ hưu. 

Tưởng chừng đây là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc trọn vẹn, nhưng thực tế lại chứng minh rằng không ít người đã phải trả giá đắt.

Những người theo đuổi FIRE thường đặt ra các nguyên tắc khắt khe: tìm kiếm công việc lương cao càng sớm càng tốt, tiết kiệm 50–75% thu nhập, sống dưới mức kiếm được, liên tục gia tăng nguồn tiền thụ động và đầu tư mạnh mẽ. 

Để đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm, rất nhiều người gần như tập trung toàn bộ thời gian vào tiền bạc thay vì nuôi dưỡng các mối quan hệ cá nhân và tận hưởng cuộc sống.

Khi nỗi ám ảnh nghỉ hưu sớm chạm đến giới hạn của hôn nhân

Trường hợp của Derek Sall – blogger tài chính 38 tuổi ở Michigan (Mỹ) – là một ví dụ điển hình. Sau khi đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm, anh giảm mạnh chi tiêu chỉ còn 400 USD/tháng, lao vào kiếm tiền bằng bất động sản và mọi cơ hội đầu tư khác. 

Ở tuổi 29, thu nhập của anh đã đạt 60.000 USD/năm, một con số đáng mơ ước với nhiều người.

Thế nhưng thành công tài chính lại đi kèm cái giá không mong muốn. Derek hầu như không còn thời gian cho vợ con. 

Khi vợ anh vừa sinh em bé đã tức giận yêu cầu anh dừng lại và hỏi "Khi nào chuyện này mới kết thúc?", đó là khoảnh khắc đánh thức anh khỏi sự ám ảnh với mục tiêu cá nhân.

Chỉ lúc ấy anh mới nhận ra mình đang lặp lại sai lầm từng khiến cuộc hôn nhân trước đổ vỡ, đó là xem thành công tài chính quan trọng hơn sự gắn kết gia đình. Và may mắn, lần này anh đã chọn con đường khác.

Vợ chồng anh quyết định bán bất động sản cho thuê, bán cả căn nhà hiện tại và chuyển về sống trong rừng bằng khoản lãi kiếm được. 

Derek vẫn hướng đến nghỉ hưu sớm, nhưng không đánh đổi những người yêu thương để đạt được điều đó. Thay vì 34 tuổi, anh chấp nhận mốc 44 tuổi, đổi lại một gia đình ấm êm và những năm tháng hạnh phúc thật sự.

Nghỉ hưu sớm suýt khiến hôn nhân tan vỡ: Cái giá phải trả đằng sau giấc mơ tự do tài chính - Ảnh 1.

Gia đình của Derek Sall

Nghỉ hưu sớm không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống hiện tại

Nhiều chuyên gia tài chính nhận định rằng bản chất của FIRE không xấu, nhưng cách tiếp cận cực đoan mới là điều đáng lo. 

Khi đặt toàn bộ hạnh phúc vào một con số tài chính cụ thể, con người dễ đánh mất những khoảnh khắc quý giá mà tiền bạc không thể mua lại được.

Chuyên gia Jovan Johnson nhấn mạnh: "Điều hấp dẫn nhất của FIRE là cảm giác tự do, nhưng để đạt được điều đó cần rất nhiều hy sinh. Nhiều người bỏ lỡ những dịp quan trọng với gia đình và bạn bè".

Chính vì vậy, một xu hướng mới đang hình thành theo đuổi nghỉ hưu sớm nhưng với sự cân bằng. Các nhánh FIRE như Barista FIRE hoặc Coast FIRE giúp người theo đuổi tiếp tục tiết kiệm và đầu tư nhưng chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn.

Nghỉ hưu sớm là mơ ước, nhưng hạnh phúc mới là đích đến

Tiền bạc quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Không ai muốn đến lúc nghỉ hưu sớm, nhìn lại cuộc đời mà nhận ra người thân đã bị bỏ quên trên hành trình thành công. 

Một kế hoạch tài chính bền vững chỉ thực sự trọn vẹn khi được xây dựng từ những giá trị mà mỗi người trân trọng: gia đình, sức khỏe, yêu thương, và sự kết nối.

Theo chuyên gia tài chính Tyler Dolan: "Mỗi người có niềm tin và thói quen tiền bạc khác nhau. Quan trọng nhất là hiểu điều gì phù hợp với mình".

Nghỉ hưu sớm không phải cuộc đua. Điều quan trọng không phải bạn nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi, mà là đến cuối đời, bạn có thể mỉm cười vì đã sống trọn vẹn bên những người mình yêu thương.

Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưuMong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưu

GĐXH - Sau 15 năm cống hiến, nhiều người trẻ lựa chọn nghỉ hưu non để thoát cảnh cơm áo gạo tiền và những buổi họp áp lực.

Theo Cnet

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều

3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều

Tưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớp

Tưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớp

Tại sao họp lớp không còn vui? 5 sự thật khiến ai cũng chạnh lòng khi gặp lại bạn cũ

Tại sao họp lớp không còn vui? 5 sự thật khiến ai cũng chạnh lòng khi gặp lại bạn cũ

Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú

Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú

5 câu hỏi kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

5 câu hỏi kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

Cùng chuyên mục

3 cung hoàng đạo nữ không bao giờ chịu an phận: Càng lớn càng bản lĩnh

3 cung hoàng đạo nữ không bao giờ chịu an phận: Càng lớn càng bản lĩnh

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo nữ, có những cô gái sinh ra đã mang trong mình tinh thần thép, độc lập từ suy nghĩ đến hành động, không chấp nhận dựa dẫm hay trông chờ sự bảo bọc.

Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ nhắc nhở: Nếu con không định kết hôn, hãy suy nghĩ kỹ về 4 điều này

Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ nhắc nhở: Nếu con không định kết hôn, hãy suy nghĩ kỹ về 4 điều này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những bậc cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không sốt ruột thúc giục con kết hôn, mà sẽ nghiêm túc nhắc nhở con: Nếu chọn độc thân, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng 4 điều sau.

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gợi mở cho nhiều quốc gia khác xem xét ban hành lệnh hạn chế tương tự.

6 con giáp không chỉ sở hữu tầm nhìn hơn người mà còn có phúc khí vượt trội

6 con giáp không chỉ sở hữu tầm nhìn hơn người mà còn có phúc khí vượt trội

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những con giáp nào có số phận tốt nhất, phúc khí dồi dào nhất? Hãy cùng khám phá 6 con giáp được coi là có số mệnh tốt nhất dưới đây!

3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều

3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trên thực tế, thái độ với tiền bạc của người giàu và người nghèo thường khác nhau rõ rệt.

Tưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớp

Tưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tấm bằng đại học danh giá từng được xem là "tấm vé đổi đời" của chàng trai trẻ năm ấy. Nhưng cuộc đời lại rẽ lối theo cách không ngờ khiến cuộc đời cậu đầy chua xót và thức tỉnh.

3 cặp đôi cung hoàng đạo yêu nhau là giàu, lấy nhau là đại phát

3 cặp đôi cung hoàng đạo yêu nhau là giàu, lấy nhau là đại phát

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi khi yêu nhau không chỉ hòa hợp về cảm xúc mà còn bổ trợ nhau mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài vận.

3 'cái bẫy' cần tránh khi nghỉ hưu: Đừng để tiền hưu trở thành 'mồi ngon' cho kẻ khác!

3 'cái bẫy' cần tránh khi nghỉ hưu: Đừng để tiền hưu trở thành 'mồi ngon' cho kẻ khác!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bạn có vẻ rảnh rỗi và có tiền rủng rỉnh, nhưng nếu bạn sa vào 3 "vòng tròn" này mà không dứt ra được, cuộc sống của bạn có thể bị tiêu hao, thậm chí dẫn đến những tổn thất không thể cứu vãn.

Cô gái Đồng Tháp 130kg làm dâu, mẹ chồng đặt riêng váy cưới, thuê xe mui trần

Cô gái Đồng Tháp 130kg làm dâu, mẹ chồng đặt riêng váy cưới, thuê xe mui trần

Gia đình - 1 ngày trước

Nhờ sự quan tâm sâu sắc của mẹ chồng, cô gái 130kg ở Đồng Tháp đã có một hôn lễ trọn vẹn.

Chi hơn nửa tỷ để cưới 'con gái quan chức', người đàn ông nhận kết đắng

Chi hơn nửa tỷ để cưới 'con gái quan chức', người đàn ông nhận kết đắng

Gia đình - 1 ngày trước

Tin tưởng bạn gái có xuất thân quyền quý, là con gái quan chức, người đàn ông họ Thẩm nhiều lần chuyển tiền, gửi sính lễ cho gia đình cô. Nhưng khi sự thật liên quan đến “cô vợ hờ” được phơi bày, anh Thẩm mới ngã ngửa.

Xem nhiều

Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúng

Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúng

Gia đình

GĐXH - Người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ không phải do số phận, mà do ba sai lầm khiến họ đánh mất cơ hội. Hiểu lý do và cách thay đổi để quý nhân tự tìm đến cuộc đời bạn.

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con
6 con giáp không chỉ sở hữu tầm nhìn hơn người mà còn có phúc khí vượt trội

6 con giáp không chỉ sở hữu tầm nhìn hơn người mà còn có phúc khí vượt trội

Gia đình
3 cặp đôi cung hoàng đạo yêu nhau là giàu, lấy nhau là đại phát

3 cặp đôi cung hoàng đạo yêu nhau là giàu, lấy nhau là đại phát

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top